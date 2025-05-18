加拿大寄港吸塵機藏大麻花 市值2350萬 5男女包括主腦落網

警隊毒品調查科日前針對一個有組織性的販毒集團，在錦田及沙田進行打擊毒品的行動。行動中拘捕5名本地男女，包括販毒集團主腦及骨幹成員，並檢獲總共約102公斤懷疑大麻花和3公斤懷疑可卡因，市值超過港幣2,350萬。警方經調查相信，販毒集團將一大批大麻花由加拿大寄到本港，並報稱該批貨品為工業用的吸塵機。

警方表示，上周五(16日)，該批藏有懷疑大麻花的貨物，被運送到到錦田元崗新村。其後有兩名本地男子進行拆貨工序，並抽出隱藏在工業用吸塵機的懷疑大麻花。警方隨後立刻截查該兩名男子，並以「販運危險藥物罪」將他們拘捕。經點算後，警方一共檢取150包以真空包裝的懷疑大麻花，共重102公斤。兩名被捕男子分別姓楊和劉，年齡為48和55歲，報稱無業。

同日下午，警方分別在沙田一個公屋範圍內，及該屋邨的兩個公屋單位採取同步執法行動。警方先在一個公屋大廈外截查一名姓黃的本地男子，並在其身上檢獲3公斤懷疑可卡因；警方同時突擊搜查兩個公屋單位，並拘捕兩名同樣姓潘的本地男女。

經調查後，被捕姓潘男子為販毒集團主腦，涉嫌安排該批由加拿大運往香港的懷疑大麻花，並招攬及指使同案其他被捕人處理該批危險藥物。警方相信該名集團主腦，亦涉及操控本案其他被捕人，販運行動中檢取的3公斤懷疑可卡因。

警方分別以串謀販運危險藥物罪，和販運危險藥物罪，拘捕上述3名本地男女，他們年齡分別為32、34和70歲，同樣報稱無業。