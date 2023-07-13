加拿大降門檻搶港人 取消「Stream B」5年內大專畢業要求 工作移民打工一年可申永久居留

加拿大降低門檻，加碼向香港「搶人才」！加拿大政府決定修訂香港人「救生艇計劃」(Hong Kong Pathway)，8月15日起取消Stream B(工作移民)的學歷限制，意味透過有關計劃申請永居的港人毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，所有在加拿大持有開放式工作簽證(簡稱OWP)的人，以至工作假期等工作簽證，在加工作滿一年，便有資格申請永久居留。有移民顧問指昨晨即收到大量查詢，「有很多人有興趣，電話駁電話」。升學顧問亦預計吸引多一批港人移加，但料數字不會很多，「要去的已經去了，仍留低的會有其原因。」

加拿大「救生艇計劃」Stream B安排變動 2023年8月15日前

‧經Stream B申請永居人士必須在5年內大學/大專畢業

‧2013至2017年畢業人士可申請開放工作簽證，但不可經Stream B申請永居

‧其他工簽人士不可透過Stream B申請永居 2023年8月15日起

‧撤銷對Stream B申請人的教育程度要求，毋須「5年內大學/大專畢業」。

‧所有在加持有開放式工作簽證(OWP)的人，在加拿大工作滿一年後，可透過Stream B申請永居。

‧持工作假期或其他工作簽證的港人，在加拿大工作滿一年後，同樣可透過Stream B申請永居。 加拿大執政自由黨國會議員蔣振宇於當地時間周二，代表移民部部長弗雷澤(Sean Fraser)宣布，香港人「救生艇計劃」將取消Stream B的學歷限制，意味經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，所有在加拿大持有開放式工作簽證(簡稱OWP)的人，都有資格申請永久居留(Permanent Resident，簡稱PR)。有關改變於8月15日起生效，截止申請日期為2026年8月31日。 蔣表示，是次放寬救生艇計劃不限於符合OWP資格的人，持工作假期(Working Holiday)簽證或其他工作簽證的港人同樣受惠。而有關人士在過去3年累積至少1年全職工作經驗，或累積1,560小時工作，並通過英語能力考試，便符合資格申請永居身份。