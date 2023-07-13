加拿大降門檻搶港人 取消「Stream B」5年內大專畢業要求 工作移民打工一年可申永久居留

加拿大降低門檻，加碼向香港「搶人才」！加拿大政府決定修訂香港人「救生艇計劃」(Hong Kong Pathway)，8月15日起取消Stream B(工作移民)的學歷限制，意味透過有關計劃申請永居的港人毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，所有在加拿大持有開放式工作簽證(簡稱OWP)的人，以至工作假期等工作簽證，在加工作滿一年，便有資格申請永久居留。有移民顧問指昨晨即收到大量查詢，「有很多人有興趣，電話駁電話」。升學顧問亦預計吸引多一批港人移加，但料數字不會很多，「要去的已經去了，仍留低的會有其原因。」
加拿大「救生艇計劃」Stream B安排變動
2023年8月15日前
‧經Stream B申請永居人士必須在5年內大學/大專畢業
‧2013至2017年畢業人士可申請開放工作簽證，但不可經Stream B申請永居
‧其他工簽人士不可透過Stream B申請永居
2023年8月15日起
‧撤銷對Stream B申請人的教育程度要求，毋須「5年內大學/大專畢業」。
‧所有在加持有開放式工作簽證(OWP)的人，在加拿大工作滿一年後，可透過Stream B申請永居。
‧持工作假期或其他工作簽證的港人，在加拿大工作滿一年後，同樣可透過Stream B申請永居。
加拿大執政自由黨國會議員蔣振宇於當地時間周二，代表移民部部長弗雷澤(Sean Fraser)宣布，香港人「救生艇計劃」將取消Stream B的學歷限制，意味經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，所有在加拿大持有開放式工作簽證(簡稱OWP)的人，都有資格申請永久居留(Permanent Resident，簡稱PR)。有關改變於8月15日起生效，截止申請日期為2026年8月31日。
蔣表示，是次放寬救生艇計劃不限於符合OWP資格的人，持工作假期(Working Holiday)簽證或其他工作簽證的港人同樣受惠。而有關人士在過去3年累積至少1年全職工作經驗，或累積1,560小時工作，並通過英語能力考試，便符合資格申請永居身份。
移民顧問：其他國家未必跟隨放寬
環凱移民顧問移民項目(營運)總監詹少玲表示，昨晨已收到大量查詢，「有很多人有興趣，電話駁電話」，相信會有更多港人考慮移民加拿大。以其公司為例，加拿大一直為港人移民首選，原因是移民政策較多樣化，亦是港人喜愛居住的地方。惟她預料其他國家未必會跟隨推出更寬鬆的港人移民政策。
她估計，加拿大再放寬「救生艇計劃」，緣於香港現況和滿足加拿大勞工市場需要；而有興趣移民加拿大而畢業逾5年的人士數量不少，他們過去或因申請投資移民或其他形式移民較難而卻步，今次將可受惠。她又指，現時在加拿大擬經「救生艇」申請永居、正在讀書港人的家人可能在當地工作已滿一年，料可提早取得永久居民身份，「移民人士早一點攞到個身份，會安心一些。」
學友社學生輔導顧問吳寶城則指，放寬「救生艇計劃」便利港人家庭移民加拿大，舉家移民升學較為容易，相信會增加港人子女到海外升學移居的意欲，並吸引一批人移民加拿大，但料數字不會很大，「要去的已經去了，仍留低的會有其原因。」
他表示，港人子女海外升學數字今年仍處高位，因一些家長因買樓、儲錢和疫情等因素，至現時仍未移民，「有些人等DSE後才走，有些人是家庭因素，或儲多兩年錢，慢慢先過去」，但相信今年海外升學數字不會創新高。
加拿大於2021年2月8日啟動「救生艇計劃」，當中計劃包括Stream A(留學移民)及Stream B(工作移民)，Stream A港人須於指定時間內在加拿大專上教育機構畢業，可申請永久居留權；而經今次修訂後，Stream B港人於加拿大工作滿1年或符合工作時數要求，可申請永久居留權。