加白居二配額、增居屋籤號助青年買樓

施政報告推出兩招支援青年置業，其中房委會居屋及綠置居下期起將給予未滿40歲的白表家庭及一人申請者一個額外抽籤號碼，而下一期「白居二」計劃起亦會增加1,500個配額，全撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。「白居二」2023配額為4,500個，包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額，下期起料增至6,000個。政府消息指，居屋的青年申請者若已參與「家有長者」或「家有初生嬰兒」計劃，就不得參加青年計劃，避免雙重優待。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，青年一直有置業需求，增加居屋抽籤號碼和「白居二」專屬配額對青人置業有幫助，但留意到在居屋及綠置居計劃中，家有長者及家有初生的家庭獲優先選樓機會，通常屋苑相對較大面積的單位已被有關家庭優先選購，故青年家庭即使中籤機會增加，亦可能因單位面積太細而放棄，故建議政府提高資助出售房屋單位的面積，才可鼓勵青年家庭置業，「如果有300呎、280呎多啲，都可以揀到」。
公屋資助屋比例減至六四比
施政報告亦提出調整公屋與資助出售單位比例，由現時七比三逐步調整至六比四；居屋綠白表比例則由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋戶購買居屋。而由下一期推出的綠置居及居屋起，前兩次連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能購買單位的申請者，亦可獲額外一個號碼。政府消息指，若同時符合青年資格，申請者同時最多可獲3個號碼，並且已作出平衡，考慮到未來居屋有為數不少的供應，加上政府調高資助出售房屋比例，相信白表申請者仍有不少置業機會。對於政府擬調低公屋比例，政府消息指，公屋輪候時間於2026至2027年降至4年半的目標不會受影響。政府調整房屋比例，鼓勵置業，公屋聯會總幹事招國偉認為，現時樓價已經下跌，政府推出措施便利「上車」亦合適。