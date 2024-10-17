加白居二配額、增居屋籤號助青年買樓

施政報告推出兩招支援青年置業，其中房委會居屋及綠置居下期起將給予未滿40歲的白表家庭及一人申請者一個額外抽籤號碼，而下一期「白居二」計劃起亦會增加1,500個配額，全撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。「白居二」2023配額為4,500個，包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額，下期起料增至6,000個。政府消息指，居屋的青年申請者若已參與「家有長者」或「家有初生嬰兒」計劃，就不得參加青年計劃，避免雙重優待。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，青年一直有置業需求，增加居屋抽籤號碼和「白居二」專屬配額對青人置業有幫助，但留意到在居屋及綠置居計劃中，家有長者及家有初生的家庭獲優先選樓機會，通常屋苑相對較大面積的單位已被有關家庭優先選購，故青年家庭即使中籤機會增加，亦可能因單位面積太細而放棄，故建議政府提高資助出售房屋單位的面積，才可鼓勵青年家庭置業，「如果有300呎、280呎多啲，都可以揀到」。