加碼80億「完善」保就業 不設人工上限 兼職獲半資助

第五波疫情嚴重打擊本港經濟，政府上月中公布重推「保就業」計劃，並訂立多項新申請要求。特首林鄭月娥昨宣布放寬計劃，包括取消申請僱員的3萬元薪金上限，以及增設半額資助，涵蓋散工及兼職。經調整後受惠僱員人數將由130萬人增至174萬人，財政負擔亦由310億元，大幅增加至390億元，連同10%應急款項，政府下周二(12日)將向立法會財委會申請430億元撥款。

林鄭月娥昨交代「完善版」2022保就業計劃，僱主可按公司每名僱員申請獲得最多8,000元補貼，並決定取消原本提出的3萬元僱員月薪上限。她又指，當局繼續聚焦協助中小企，故設僱員人數上限1,000人，形容此水平屬寬鬆。

至於政府上月提出，將沒受疫情影響的行業撥入「剔除名單」，僱員為50人以下的僱主方可申請資助，50人以上則不能申請；她稱有意見指做法嚴苛，故將「剔除名單」改為「受限名單」，容許名單上行業的僱主申請保就業資助，但申請僱員人數不能多於100人。持有強積金戶口的自僱人士和65歲以上人士亦受惠今次保就業計劃。鑑於部分人並非全職工作，政府今次新增半額資助，容許月薪3,000元至8,000元的散工和兼職工人申請，但補貼額為一半，即4,000元。

當局亦考慮到部分企業或曾擴充業務，故僱主除了可選擇使用前年保就業計劃數據申請補貼，亦可選擇改用去年第四季實際聘用人數作僱員人數上限，但需遲至少4周方獲發補助。林鄭月娥被問及取消月薪上限會否令補貼難用得其所，她指考慮到部分創科企業、私立學校或服務機構的僱員不多，但薪酬高於3萬元，若要幫助這些中小企，最簡單的做法是直接取消月薪上限。她又指，政府會檢查僱員的強積金戶口，以確保僱主有支薪，相信不會出現「肥上瘦下」的情況；並認為以1,000人作為申請人數上限，不會令大企業因此而炒人。

至於再度容許超市等不受疫情影響的行業申請，改為列入「受限名單」，她稱難以就逐間企業的情況研究政策，但有些規模較小的超市若不能申請是不太公道，相信社會接受新安排，強調沒有影響對中小企的援助。

經民聯歡迎保就業計劃新安排，認為所涵蓋行業可更廣闊，受惠人數亦大增，有助保住更多打工仔飯碗，提振企業經營信心；並促請政府按最新經濟環境和數據，考慮適時加碼和延長計劃，及簡化程序和加快審批。香港餐飲聯業協會會長黃家和則相信，現時部分企業正在虧本經營，保就業可幫助他們有多些現金流，以支付員工薪金。

另外，「臨時失業支援」將於下周二(12日)截止申請，截至前日(6日)接獲36萬宗申請，其中6萬宗已獲批，有關申請人今日會收到電郵或短訊通知，下周二起陸續收款。