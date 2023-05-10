加華裔議員疑遭威脅掀外交風波 北京斥罪名莫須有 中國加拿大互逐領事離境

中國與加拿大關係恐再陷冰點。加拿大情報部門早前指控有中國外交官，企圖藉收集加國國會議員在港親屬資料，影響該議員的政策取向，當地時間周一宣布驅逐中國駐多倫多總領事館領事趙巍。中方昨日隨即宣布，因應加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為不受歡迎人物，要求其於周六前離開，並保留作出進一步反應的權利。

外交部發言人汪文斌昨在外交部例行記者會指出，加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加國內政」的謊言，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

汪文斌重申，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方污衊抹黑和基於意識形態的政治操弄，加方以莫須有的罪名宣布中方外交人員為不受歡迎人物，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係，性質十分惡劣。

至於加拿大外交部長趙美蘭在周一的聲明指，將趙巍列為不受歡迎人物，重申加國絕不容忍外國干涉內政，警告任何在加外交人員若涉上述行徑，即被驅逐離境。她又強調渥太華政府捍衛民主至關重要。