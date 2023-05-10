加華裔議員疑遭威脅掀外交風波 北京斥罪名莫須有 中國加拿大互逐領事離境

中國與加拿大關係恐再陷冰點。加拿大情報部門早前指控有中國外交官，企圖藉收集加國國會議員在港親屬資料，影響該議員的政策取向，當地時間周一宣布驅逐中國駐多倫多總領事館領事趙巍。中方昨日隨即宣布，因應加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為不受歡迎人物，要求其於周六前離開，並保留作出進一步反應的權利。
外交部發言人汪文斌昨在外交部例行記者會指出，加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加國內政」的謊言，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。
汪文斌重申，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方污衊抹黑和基於意識形態的政治操弄，加方以莫須有的罪名宣布中方外交人員為不受歡迎人物，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係，性質十分惡劣。
至於加拿大外交部長趙美蘭在周一的聲明指，將趙巍列為不受歡迎人物，重申加國絕不容忍外國干涉內政，警告任何在加外交人員若涉上述行徑，即被驅逐離境。她又強調渥太華政府捍衛民主至關重要。
加情報指中方圖獲國會議員家人資料
今次外交風波緣於加拿大《環球郵報》5月1日披露，加拿大安全情報局(CSIS)在2021年7月的報告，稱北京試圖取得保守黨華裔國會議員莊文浩香港家人資料。莊文浩指他是從報道得知在港家人受威脅，要求渥太華驅逐涉及的中方外交人員。加拿大總理杜魯多事後稱，從沒接到有關報告，謂情報部門日後要通報。
加外長趙美蘭5月4日傳召中國駐加大使叢培武，關注中方人員企圖恐嚇莊文浩一事，表明考慮驅逐外交官等，叢培武斥「中國干涉加內政」是謊言，強烈敦促加國立即停止這場自導自演的政治鬧劇。詎料加國率先驅逐趙巍離境，而莊文浩未有公開回應事件。莊文浩今年2月在加國下議院提案，譴責中國對待新疆維吾爾人是「種族滅絕」，議案終獲通過，其後遭中方制裁，禁止入境中國內地及港澳地區。
51歲的莊文浩(Michael Chong)是加國土生土長，父親1952從香港移民加國，母親是荷蘭移民。莊於2004年當選安大略省大多倫多Wellington—Halton Hills選區國會議員，一直連任至今。他曾於2006年任體育部長及政府間事務部長，現為在野保守黨影子內閣外長。
孟晚舟事件後兩國關係趨緩
近年中加關係反覆，尤其在2018年華為副董事長孟晚舟被加拿大扣留，令兩國關係跌至冰點，及後孟晚舟2021年獲釋回國，兩國關係始有改善。時任外長王毅去年7月出席G20外長會議期間，應約與加國外長趙美蘭會面，王毅表明中加從來不是對手，而是夥伴，兩國健康穩定的關係是雙方人民共同期待，也符合兩國共同利益。趙美蘭則表明重視兩國關係，願與中方相互尊重，加強溝通，以務實態度合作。
不過，雙方關係隨後卻又遇障礙，加拿大總理杜魯多去年11月在亞太經合組織北正式領導人會議期間，與國家主席習近平非正式會談，卻因杜魯多洩露兩人談話內容，令中方不滿，兩人稍後碰面時，即被習近平當面指杜魯多行為「不合適」，又提醒兩國交往應該真誠相互尊重。
評論分析中加矛盾未必升級
民建聯立法會議員林琳強烈譴責加國驅逐中方外交官，斥加國一面之詞，胡編亂造所謂的理由抹黑中國，行徑勢必進一步加劇兩國本已緊張的雙邊關係，加拿大不應被意識形態蒙蔽，盲目配合美國政府圍堵中國，否則受害是加國。
時事評論員劉銳紹認為，今次中加互逐對方外交人員，並未如2018年華為副董事長孟晚舟般，因涉及美國而令中加關係冰封。他指今次事件只是中加兩國事務，而加拿大驅逐趙巍出境後，中方則驅逐相若職級的加國外交官離境，可見中方只是因應加國，做出相應舉措。劉銳紹估計，若沒有節外生枝的話，相信兩國的矛盾可能到此為止。
中加外交風波時序
5月1日
加拿大《環球郵報》引述加國安全情報局2021年7月的報告，指中方試圖獲取國會議員莊文浩在香港家人資料。莊稱只從報道得悉事件，要求當局驅逐涉及的外交官離境。
5月4日
加外長趙美蘭傳召中國駐加大使叢培武抗議事件，並表明或驅逐涉嫌的中方官員；叢培武斥事件是加國自導自演，並強烈抗議。
5月8日
加國驅逐中國駐多倫多領事館領事趙巍。
5月9日
中國驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧，須於周六前離境。