加裝避雷器 防水閘 巡近電纜工地 中電︰從根本解決電壓驟降

中電在今年上半年發生最少7宗大型電力事故，中電昨交代將實施短中期措施，以減低電力事故發生機會、加快搶修工作及為用戶提供適切支援。中電總裁羅嘉進強調，中電供電穩定性達99.99%世界級水平，就近日所發生電力事故，高度重視，將採取的措施，由根本解決電壓驟降問題，確保電力供應穩定。

中電今明兩年會在所有40萬伏特輸電塔額外加裝100個避雷器，現時所有相關輸電塔裝設約2,600個避雷器，同時亦會在較關鍵的變電站加裝200個防水閘或設備；並會推出智能管理系統(Grid-V)，全天候監測變電站及架空電纜狀態，掌握運作情況，提升應變能力。架空電纜有機會受外力干擾或第三方損毁而發生電力事故，中電亦會派員加強巡查電纜附近工地，避免電纜受損。