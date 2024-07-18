加裝避雷器 防水閘 巡近電纜工地 中電︰從根本解決電壓驟降

中電在今年上半年發生最少7宗大型電力事故，中電昨交代將實施短中期措施，以減低電力事故發生機會、加快搶修工作及為用戶提供適切支援。中電總裁羅嘉進強調，中電供電穩定性達99.99%世界級水平，就近日所發生電力事故，高度重視，將採取的措施，由根本解決電壓驟降問題，確保電力供應穩定。
中電今明兩年會在所有40萬伏特輸電塔額外加裝100個避雷器，現時所有相關輸電塔裝設約2,600個避雷器，同時亦會在較關鍵的變電站加裝200個防水閘或設備；並會推出智能管理系統(Grid-V)，全天候監測變電站及架空電纜狀態，掌握運作情況，提升應變能力。架空電纜有機會受外力干擾或第三方損毁而發生電力事故，中電亦會派員加強巡查電纜附近工地，避免電纜受損。
中電亦會加快處理事故速度，包括增加兩成或以上緊急服務人員，加快復電工作，添購高容量流動發電機，由現時6部增至9部作緊急復電；並且向屋苑管理公司提供註冊電業工程人員緊急聯絡資料，提供24小時服務。另外會與物監局和香港物業管理公司協會合辦講座，分享電壓驟降和電力事故的處理及緩解措施，增強應變能力，中電輸電及供電業務部高級總監張寶中表示，期望將復電時間縮短至數分鐘內。
羅嘉進稱，措施能夠從根本處理電壓驟降問題，就環境及生態局長謝展寰建議中電兩年來加裝500個避雷器，他則回應稱，會在現有預算內安裝最大數目避雷器，安裝費用不會轉嫁到用戶身上，強調中電已預留預算加裝避雷器。