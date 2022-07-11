加辣防高風險人士播疫 安心出行變實名 擬仿效紅黃綠健康碼

本港新冠肺炎確診個案持續徘徊二千多宗，醫務衛生局長盧寵茂表示，港府擬把「安心出行」變為實名制，限制未檢測市民活動，形容儼如內地或澳門的「紅黃綠」健康碼，但現階段無意收緊社交距離措施。他又預告，高危群組或要加密核酸檢測，以及要求核酸檢測達致「多、快、準、易、平」。

政府每日都有發出強制檢測公告，但盧寵茂指出所謂「強制」並不涉及任何強制手段，認為被界定為高風險的人士仍能自由外出，對其他市民不公平。他在一個電視節目中提到，早前已與創新科技及工業局商討改良「安心出行」程式，提醒要接受強制檢測或高風險人士，在做核酸檢測前勿到高危處所。

澳門現時實施的健康碼制度，確診或懷疑個案、患者密切接觸者等，其健康碼會轉為紅碼；曾與患者同時身處同一地方的一般接觸者，在取得核酸檢測陰性結果前，健康碼會轉為黃色。盧寵茂承認，仿效內地或澳門的「紅黃綠」健康碼制度，是當局考慮方向之一，又指「安心出行」要否增設追蹤功能非最首要事情，最重要是實名登記和具高風險通知。

針對高風險群組，盧寵茂說初步計劃院舍員工除定期做快速測試外，要每周做一次核酸檢測，其後或會再加密。他以治療癌症作比喻，稱新冠肺炎同樣難在早期發現，因此要更頻密檢測。就快速測試準繩度不及核酸檢測，盧寵茂指早前已約見檢測承辦商，要求他們要做到「多、快、準、易、平」，並可考慮檢討240元的檢測費用。