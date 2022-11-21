加電費｜中電來年撥2億支援社區 1億元支援15萬基層家庭燃料費

中華電力將於明天（22日）公布明年電費安排，預料將有加幅，中電宣布再推出社區支援計劃，透過中電社區節能基金撥款約2億元，包括涉款1億元，向15萬中有需要家庭而設中電燃料費資助計劃，以舒緩基層市民疫情下的壓力，不過不會再推出消費券計劃，中電解釋會按年審視最適合方案，認為今年受國際燃料價格波動的特殊影響，決定為基層市民提供一次過舒緩措施。

1億元燃料費計劃分別向10萬個合資格的家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600港元的一次性燃料費資助，以及透過社福機構向5萬個劏房戶，每戶提供800港元的一次性燃料費資助。受惠家庭預計共有15萬戶。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，今年計劃取代去年向5萬戶撥款5,000萬元、每戶1,000元電費資助計劃，即支助額達1倍，受惠家庭也多2倍。就中電消費券計劃，莊偉茵指，6月活動結束時已有八成券經兌換，重申設計援助項目考慮社會需要。

中電另撥款500萬元，繼續支援過渡房屋住戶及劏房戶重鋪電線以便安裝獨立電錶，又會撥2,000萬元向1萬個過渡房屋住戶提供2,000元節能電器資助。