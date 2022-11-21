加電費｜中電來年撥2億支援社區 1億元支援15萬基層家庭燃料費

中華電力將於明天（22日）公布明年電費安排，預料將有加幅，中電宣布再推出社區支援計劃，透過中電社區節能基金撥款約2億元，包括涉款1億元，向15萬中有需要家庭而設中電燃料費資助計劃，以舒緩基層市民疫情下的壓力，不過不會再推出消費券計劃，中電解釋會按年審視最適合方案，認為今年受國際燃料價格波動的特殊影響，決定為基層市民提供一次過舒緩措施。
1億元燃料費計劃分別向10萬個合資格的家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600港元的一次性燃料費資助，以及透過社福機構向5萬個劏房戶，每戶提供800港元的一次性燃料費資助。受惠家庭預計共有15萬戶。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，今年計劃取代去年向5萬戶撥款5,000萬元、每戶1,000元電費資助計劃，即支助額達1倍，受惠家庭也多2倍。就中電消費券計劃，莊偉茵指，6月活動結束時已有八成券經兌換，重申設計援助項目考慮社會需要。
中電另撥款500萬元，繼續支援過渡房屋住戶及劏房戶重鋪電線以便安裝獨立電錶，又會撥2,000萬元向1萬個過渡房屋住戶提供2,000元節能電器資助。
中電：預料電費無可避免加價
來年中電將推出關於減碳及電力安全新計劃，包括撥150萬元辦節能減碳社區嘉年華以及涉100萬元為約200個長者家庭檢查及維修電力裝置等。針對工商客戶，中電將推出節能分析計劃，涉款500萬元，夥同大學、研究機構等為醫院、數據中心研究節能操作方式提高能源效益。
中電預料電費無可避免加價，莊偉茵重申，國際燃料價格不斷飆升，以布蘭特原油價為例，價格由21年1月至今年9月升逾60%，同期天然氣及媒價格也飆升，全球很多大城市電費也不斷上升，如東京、新加坡、柏林等2021年初至今年9月，電費升幅也超過四成至百分之百。