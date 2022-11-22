加電費｜兩電加幅今揭盅　中電加6.4%　港燈加5.5% (持續更新)

【17:55更新】中電及港燈明年電費加幅出爐，與今年11月相比，中電加價6.4%，而港燈則加價5.5%；按年累計加約兩成及四成半。
中電淨電價按年加19.8%
中電表示，明年元旦起，平均基本電價將繼續凍結，即連續3年維持在同一水平，每度電93.7港仙。由於國際燃料價格一直攀升，中電指燃料調整費會由目前每度電54.8港仙，上調7.2港仙至明年1月的每度電62港仙。中電將繼續發放「地租及差餉特别回扣」，每度電為1.3港仙，換言之2023年的平均淨電價為每度電154.4港仙。與今年11月相比，2023年1月平均淨電價為每度電上調9.3港仙，加幅為6.4%；而與今年1月相比，明年1月的淨電價加幅為19.8%。
港燈平均淨電費按年加45.6%
港燈則指，明年元旦起，基本電價將上調5.5港仙，至每度電114.5港仙；燃料調整費會由目前每度電78.8港仙，上調3.7港仙至明年1月每度電82.5港仙。由於港燈明年未有推出特別回扣，明年元旦起平均淨電價為每度電197港仙。與今年11月平均淨電費186.8港仙相比，平均淨電費加幅為5.4%；而與今年1月相比，平均淨電費加幅為45.6%。
環團料中電加一成港燈加逾三成
【10:35更新】兩間電力公司將公布明年電費安排。世界綠色組織行政總裁余遠騁在一個電台節目中表示，根據國際市場能源價格波動影響，而且中電及港燈在燃料費已分別墊支數十億元，估計中電明年電費會加價一成多，港燈則會加超過三成。
余遠騁指，兩間電力公司去年凍結基本電費加幅，加上電費穩定，基金餘款不多，兩電亦正興建海上液化天然氣接收站，基建支出亦會反映在電費加幅，若兩電要維持8%準許利益，相信基本電費需要調整。他指，電費穩定基金按機制可以壓低電費加幅，但如果動用相關儲備，兩電需要考慮會否影響信貸評級，因為公司已經墊支數十億元購買燃料，從營運角度而言，對財政和現金流都有影響。
余遠騁解釋，兩電以往購買燃料後有剩餘資金，但由於國際市場波動加上有戰爭，燃料費不斷上升，公司需要墊支相關款項，市民唯有思考如何節省用電。但液化天然氣接收站明年落成後，預料會找到相對便宜的天然氣，燃料費便會減少。余遠騁指本港可參考外國做法，能源價格處於低位時儲存能源，日後在國際能源價格出現波動時使用。
基層團體關注加電費對劏房戶構成壓力
葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉則表示，不少劏房單位沒有窗戶，空氣不流通，需要長期開冷氣，用電量較一般家庭多，無論電費加幅如何都對基層構成壓力，加上有劏房戶面對濫收電費的問題，一旦加電費，向劏房戶收取每度電3元的電費，業主自然會調高本身已經收貴的電費，相信加電費後，負擔會更加沉重。
吳堃廉建議夏天向劏房戶提供資助
兩電計劃協助劏房戶裝設獨立電錶，吳堃廉相信會有助避免濫收電費問題，但不少業主爲了確保收入，未必願意裝設獨立電錶，令租戶無法受惠。他建議兩電設酷熱天氣津貼，每年夏天向劏房戶提供額外電費資助，及協助劏房戶更換節能電器，減少電費支出。