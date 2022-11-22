加電費｜兩電加幅今揭盅　中電加6.4%　港燈加5.5% (持續更新)

【17:55更新】中電及港燈明年電費加幅出爐，與今年11月相比，中電加價6.4%，而港燈則加價5.5%；按年累計加約兩成及四成半。

中電淨電價按年加19.8%

中電表示，明年元旦起，平均基本電價將繼續凍結，即連續3年維持在同一水平，每度電93.7港仙。由於國際燃料價格一直攀升，中電指燃料調整費會由目前每度電54.8港仙，上調7.2港仙至明年1月的每度電62港仙。中電將繼續發放「地租及差餉特别回扣」，每度電為1.3港仙，換言之2023年的平均淨電價為每度電154.4港仙。與今年11月相比，2023年1月平均淨電價為每度電上調9.3港仙，加幅為6.4%；而與今年1月相比，明年1月的淨電價加幅為19.8%。

港燈平均淨電費按年加45.6%

港燈則指，明年元旦起，基本電價將上調5.5港仙，至每度電114.5港仙；燃料調整費會由目前每度電78.8港仙，上調3.7港仙至明年1月每度電82.5港仙。由於港燈明年未有推出特別回扣，明年元旦起平均淨電價為每度電197港仙。與今年11月平均淨電費186.8港仙相比，平均淨電費加幅為5.4%；而與今年1月相比，平均淨電費加幅為45.6%。