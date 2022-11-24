加電費｜兩電指政府提多方案降加幅　港燈：具體方案涉商業機密　中電：無淡化電價加幅之意 (更新)

兩電早前公布明年電費加幅，港燈及中電按年分別加45.6%及19.8%，與本月相比則分別加5.5%及6.4%。中電表示，並無淡化電價加幅之意，重申在新聞稿及向立法會解說的投影片中，清楚說明中電按年或與本月比較的加幅。中電又指，就2023年電費檢討方案，政府與電力公司在討論的過程中，曾經提出不同的要求，包括運用電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、以及管制計劃協議下的回報利潤和獎金等方式，盡量降低2023年電價的升幅，減低對市民的影響。經過詳細商討及審慎考慮後，中電公布有關新電費方案。

平均基本電價續凍結

中電指，全世界都受到能源危機的影響，過去兩年燃料價格不斷上漲，中電竭盡全力控制成本，減低開支，減低電費需要調整的幅度，又指2023年的平均基本電價將會凍結，連續三年維持在同一水平，即每度電93.7港仙。中電指，明白市民尤其是基層家庭，在過去一段日子受疫情影響，面對不少生活壓力，所以推出「2023年特別節能回扣」，每度電9.3港仙，希望可以舒緩市民的電價壓力，同時鼓勵社會各界節約用電，減低電費支出。

此外，中電將會透過「中電社區節能基金」撥款約2億港元，推出多項社區支援計劃，包括撥款1億港元推出中電燃料費資助計劃，支援15萬個合資格的有需要家庭，包括5萬個劏房住戶，減輕他們的生活開支，同時鼓勵和協助客戶節能慳電，推動香港社會低碳轉型。