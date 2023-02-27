加電費｜兩電調整燃料費　中電加1.3%港燈加4.7%

兩電將加電費！港燈及中電去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加45.6%和19.8%。而兩電今(27日)於網站公布，3月1日起，會上調燃料調整費水平。

中電加1.3% 港燈加4.7%

其中，港燈每度電的燃料調整費，將增至86.4港仙，較今年1月多3.9港仙，升幅達4.7%，平均淨電價將由每度電197港仙增至200.9港仙；而中電則加0.8港仙，每度電盛惠62.8港仙，增約1.3%，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙。換言之，港燈每度電價格正式升穿兩元。