熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-02-27 12:42:19

加電費｜兩電調整燃料費　中電加1.3%港燈加4.7%

分享：

兩電3月1日起調整燃料費。(資料圖片)

兩電將加電費！港燈及中電去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加45.6%和19.8%。而兩電今(27日)於網站公布，3月1日起，會上調燃料調整費水平。

中電加1.3%　港燈加4.7%

其中，港燈每度電的燃料調整費，將增至86.4港仙，較今年1月多3.9港仙，升幅達4.7%，平均淨電價將由每度電197港仙增至200.9港仙；而中電則加0.8港仙，每度電盛惠62.8港仙，增約1.3%，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙。換言之，港燈每度電價格正式升穿兩元。

港燈家庭電費按年升45.6%

若根據3人家庭每月大約用275度電來作計算，使用港燈的家庭，電費將由今年1月的418.6元，上升至429.32元，每月需多付約10.72元，若與去年3月電費294.86元比較，電費相差更達134.46元。至於使用中電的家庭，下月則需付391.9元電費，較今年1月的389.7元多付約2.2元，按年則貴了43.72元。 

電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。兩者相加就完整反映每個家庭要付的電費，而根據現時《管制協議》機制，兩電在基本電費可賺盡8%回報。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受