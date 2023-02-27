加電費｜兩電調整燃料費　中電加1.3%港燈加4.7%

兩電將加電費！港燈及中電去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加45.6%和19.8%。而兩電今(27日)於網站公布，3月1日起，會上調燃料調整費水平。
中電加1.3% 港燈加4.7%
其中，港燈每度電的燃料調整費，將增至86.4港仙，較今年1月多3.9港仙，升幅達4.7%，平均淨電價將由每度電197港仙增至200.9港仙；而中電則加0.8港仙，每度電盛惠62.8港仙，增約1.3%，平均淨電價將由每度電154.4港仙加至156.5港仙。換言之，港燈每度電價格正式升穿兩元。
港燈家庭電費按年升45.6%
若根據3人家庭每月大約用275度電來作計算，使用港燈的家庭，電費將由今年1月的418.6元，上升至429.32元，每月需多付約10.72元，若與去年3月電費294.86元比較，電費相差更達134.46元。至於使用中電的家庭，下月則需付391.9元電費，較今年1月的389.7元多付約2.2元，按年則貴了43.72元。
電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。兩者相加就完整反映每個家庭要付的電費，而根據現時《管制協議》機制，兩電在基本電費可賺盡8%回報。