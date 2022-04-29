助人到底｜吞嚥困難長者難嘆燒味 慈善燒臘店研軟餐 重拾叉燒飯風味

不少基層長者生活拮据，筲箕灣一間燒臘店東主多年前受一名善長所託，為老街坊派飯，之後視為己任；即使在疫情期間善心街坊捐助減少，仍堅持正常派飯服務。派飯多年，因得悉有長者咀嚼困難，機緣下開始研究營養軟餐，希望日後更能幫助有需要長者，冀進一步供應院舍長者，直言「我想幫多啲吞嚥有困難，或者咬唔到嘢長者」。

好運燒臘飯店東主鄺羡予多年來派飯給筲箕灣老街坊。他稱一直以來，聽到領飯長者反映有咀嚼困難，飯硬一點已難以進食，有長者要求「叉燒切細啲；俾爛啲嘅飯」等。在機緣巧合下，他認識到軟餐，知道原來無牙都可以重拾叉燒飯的味道，又與在日本的義工合作，從當地尋找合適的軟餐食材。他坦言，有能力來領飯的長者大多仍很有「牙力」，需要食軟餐的長者只佔小部分，但希望在這方面作準備，在資源許可下，更想供應護老院、安老院等，幫助更多有吞嚥困難的長者重拾食燒味飯的樂趣。

來領飯的李婆婆指，自己所有牙已爛，燒味飯要加水再煮，燒味則要用剪刀剪到「好碎」才吞到；另一位黃婆婆就指雖然仍「咬到嘢」，但間中牙痛時，也須把飯煮成粥、或「食少啲」，也不能吃燒肉，只能揀叉燒或雞，同樣回家後再剪碎才吃到。她們均指，很期待老闆的軟餐。鄺羨予日前在義工協助下，按食譜製作了初步成形的軟餐叉燒、菜心，笑言「算是有進展」。

鄺羨予派飯多年，每次吸引長者來排隊領飯，亦打動熱心街坊出錢又出力，前年索性成立非牟利機構「好運同心」接受捐贈。疫情衝擊下，雖然由街坊捐贈建立的基金仍能維持每周派300盒飯的服務，但他坦言捐款受影響，有善心街坊因疫失業須暫停捐助，惟未動搖他鑽研軟餐，幫助更多長者的決心。