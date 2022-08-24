助內地升學生北上報到 納入人文關懷通道 隨傳隨走

入讀內地院校部分港人學生近月天天誠心於微信「搖號」，仍未搖出一個「健康驛站」名額，終於在開學前一星期「搖到」好籤，獲納入廣東省粵港陸路口岸「人文關懷通道」恩恤通關名額，並可優先訂機票或經澳門隔離再通關返內地。教育局呼籲相關學生周五(26日)前填表申請，資料一經內地學校核實，學生隨時出發。當局稱因應實際情況，不適合安排包機，有議員指，航班一位難求，憂部分學生仍須捱貴機票，基層生或難負擔。
內地升學生難過境訴求不斷，當局引述目前有約1.8萬名學生需到內地升讀高校，當中3,000名為本科新生須報到，部分或仍未抽得內地隔離酒店名額。教育局與內地當局商討多日後，昨宣布港生已納入「人文關懷通道」，增加獲前往深圳或珠海名額機會，內地方面亦會調動隔離酒店配合。中央政府也積極協調，加開來往香港及內地各城市載客航班，並容許港生優先訂票。此外，局方亦與澳門商討讓學生經澳門隔離，由拱北關口或澳門機場返內地，冀加快疏導同學北上開學需要。有需要學生須於本周五前向局方填電子表格申請，當局整理及與內地當局核實資料再作安排，當局會經電郵通知學生安排結果。考慮到或有學生仍趕不及開學，國家教育部也協調院校保留學生入學資格、網上學習等靈活措施。
擴大人文關懷通道非恆常措施
距離交表限期只得數天，教育局長蔡若蓮指，學生之後仍可通過平台交資料，但重申目前要先了解急切需要協助的同學數目，以及所涉升學目的地等資訊，籲盡快通報，讓當局及早協調安排。她補充，由於急事急辦，通知期會非常短促，「最遲出發前一天會獲通知」，同學應作隨時起行準備。至於檢疫要求，她指仍須跟隨各通道指引，今次協調工作僅限優先取得名額和購票；而涉及兩地檢疫要求不一，短時間內難取得共識，不可能在港先檢疫。當局不計劃安排包機接載港生，蔡若蓮解釋，按目前資料，一半學生廣東省內升學，約兩成在福建升學，其餘零散分布各省市，包機未必是最方便做法，且涉不同地方。她又說，或有學生已身在內地，情況未必太嚴重。她續指，今次安排「好額外、好特殊」，疫情嚴峻下不會變成恆常做法，呼籲學生返內地後，爭取機會在內地深入考察、學習，減少關口壓力。
憂核酸檢測需時 未能隨時起行
有議員感謝兩地政府協調回應港生困難，但憂慮機票貴、檢疫需時等問題。立法會議員楊永杰指，現時往內地航班不多，如往北京航班每周僅一班，機票價格也不便宜，有經濟能力學生已循不同途徑返內地，基層生仍有困難，冀當局協助控制價格。民建聯立法會議員李世榮提到政府核酸檢測最快也須24小時才知結果，難以「今日通知，即日起行」，並冀擴大安排至讓14歲或以下學生可在親友同行下取得通關配額。目前返內地須隔離「7+3」，即7天集中隔離醫學監察，和3天居家健康監測。如經陸路返深圳，並須先預約健康驛站(隔離酒店)作醫學觀察。深港兩地居民往返內地需求殷切，當局把每天名額加至2,000個也供不應求，並採「搖號」方式抽籤分配名額。為便利特殊需要人士，包括70歲以上長者、孕婦、患基礎病等可獲恩恤通關，不佔驛站的2,000個名額。
注意事項!!
- 自行填表免個人資料外洩
- 交表前再核三核對，尤其最遲出發前往內地日期
- 不時查看電郵戶口 ‧準備好隨時起行
查詢方法及表格位置
- 電郵 ─ [email protected]
- WhatsApp/Wechat ─ 5191 3760
- 電話熱線 ─ 3698 4466
- 內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格 ─ https://eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/