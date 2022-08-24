助內地升學生北上報到 納入人文關懷通道 隨傳隨走

入讀內地院校部分港人學生近月天天誠心於微信「搖號」，仍未搖出一個「健康驛站」名額，終於在開學前一星期「搖到」好籤，獲納入廣東省粵港陸路口岸「人文關懷通道」恩恤通關名額，並可優先訂機票或經澳門隔離再通關返內地。教育局呼籲相關學生周五(26日)前填表申請，資料一經內地學校核實，學生隨時出發。當局稱因應實際情況，不適合安排包機，有議員指，航班一位難求，憂部分學生仍須捱貴機票，基層生或難負擔。

內地升學生難過境訴求不斷，當局引述目前有約1.8萬名學生需到內地升讀高校，當中3,000名為本科新生須報到，部分或仍未抽得內地隔離酒店名額。教育局與內地當局商討多日後，昨宣布港生已納入「人文關懷通道」，增加獲前往深圳或珠海名額機會，內地方面亦會調動隔離酒店配合。中央政府也積極協調，加開來往香港及內地各城市載客航班，並容許港生優先訂票。此外，局方亦與澳門商討讓學生經澳門隔離，由拱北關口或澳門機場返內地，冀加快疏導同學北上開學需要。有需要學生須於本周五前向局方填電子表格申請，當局整理及與內地當局核實資料再作安排，當局會經電郵通知學生安排結果。考慮到或有學生仍趕不及開學，國家教育部也協調院校保留學生入學資格、網上學習等靈活措施。