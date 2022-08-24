助內地高校港生入境措施　教育局：至今收391人登記

教育局推出協助港生入境內地讀高校的便利措施，港生須要在周五(26日)前填寫電子表格提交。教育局副秘書長李忠善在電台表示，截至今早7時，已收到391名報讀內地課程的港生登記，而在昨日收到的101宗申請中，八成半港生計劃經陸路返回內地，餘下計劃坐飛機前往內地升學，在陸路方面，58宗前往廣東、13宗前往福建及13宗前往北京。

李忠善指，經陸路赴內地升學的學生之後會收到電郵，到指定網站領取深圳名額；至於計劃坐飛機的學生，會收到航空公司特設聯絡方法訂機票。他表示，教育局會盡早通知相關學生，學生要作好準備，盡早收拾行李，確保在短時間內可以起行，內地院校亦會採取靈活措施，保留學生入學資格及作出網上學習安排，而政府亦會在收集學生資料後，視乎需要，就增加航班與内地溝通。

稱機票貴幫助有限 楊永杰盼以包機包車接載港生

立法會議員楊永杰在同一個節目中表示，目前從香港到内地的機票價格昂貴，令學生負擔沉重，就算政府與内地商討增加航班，惟機票價格不變，幫助亦不大。他希望政府以包機或包車方式，讓學生以合理價格前往廣東省，完成隔離後再坐高鐵等前往就學的城市。

有在廣西中醫藥大學就讀的港生指，7月起珠海減少金巴班次後，返回内地十分困難，樂見政府推出便利港生返回内地的措施，認爲目前本港核酸檢測出結果速度快，不擔心過關時未趕得及取得核酸檢測報告。