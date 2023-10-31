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2023-10-31 04:31:49
日報

助實現減碳目標 增議價能力 中電港燈首個海上天然氣接收站啟用

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海上天然氣接收站

海上液化天然氣接收站已啟用。(蘇文傑攝)

發電是香港碳排放「大戶」，為支持實現港府減碳目標，中電和港燈3年前起將燃氣發電比例提高至約五成。兩電共同發展及興建建築成本約80億元的香港首個海上液化天然氣接收站，以增加天然氣來源，提升燃料供應穩定，及採購價格更具競爭力，接收站今年7月投入運作，並接收首批液化天然氣。

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海上液化天然氣接收站位於香港西南水域(大嶼山南面、接近中港邊界處)，有11個導管架結構、9個頂部組件，設施還包括全球最大的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」，船長345米、寬55米，可儲存26.3萬立方米液化天然氣容量，長期停泊在接收站，用於接收及儲存定期來港貨船運來的天然氣，並將液化天然氣再氣化。之後天然氣會經接收站的兩條海底輸氣管道，分別輸送到中華電力龍鼓灘發電廠和港燈南丫發電廠作發電用途。

在接收站啟用前，香港天然氣氣源由內地氣田經海底管道輸入，當中一條長達780公里；亦有來自西氣東輸二線，經由深圳大鏟島再經管道輸入香港的發電廠。李德明指，接收站啟用後，兩電可直接從液化天然氣國際巿場採購液化天然氣，有助提升發電燃料供應的靈活性及穩定性，增加洽談合約的議價能力；即使西氣東輸的支管有需要暫停維修，亦能透過接收站補給天然氣。

接收站是香港首項同類設施及大型離岸基建，也是華南海域首個海上設施，加上施工期間遇上世紀疫情，面對極大挑戰，李德明指，設備及零件分別從全球約20個國家採購，兩電無法派人到場視察，加上管理工作繁複和難度。幸整個團隧努力，及來自不同海內外和本港工程師合作終於完成。

海上天然氣接收站 李德明 郭浩駿

李德明(中)和郭浩駿(右一)(蘇文傑攝)

有份參與工程的港燈工程建設科項目工程師郭浩駿在施工期間，長達1個半月留宿船上，經歷農曆新年及情人節，但因當時正值鋪設海底氣喉，每日要24小時不間斷監察和匯報，他與另一名工程師每12小時「接力」輪班。他憶述除工作上挑戰外，亦要面對難測天氣，「遇上大風浪，整艘船會搖擺，櫃桶自動打開閂埋，好似睇恐怖片」，經驗難忘。慶幸有這個難得機會，加強了專業工程知識外，亦豐富了與不同人和部門溝通技巧及創新解難的能力。

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