劫長沙灣金舖 搶3萬元金鏈 職員途人合力制服獨行賊

本港一周內第三宗珠寶金行劫案！一名年約30歲、穿白衫的獨行賊昨午3時許到長沙灣青山道282號一間金舖，聲稱「睇金鏈」，隨即搶走金鏈奪門而去，金舖職員尾隨追截約300米後，與途人合力將獨行賊制服，待警員到場拘捕賊人帶上警車。
擒獲獨行賊的32歲姓李職員稱，該名男子先後兩次進入金舖，第一次沒有戴口罩，第二次則戴上口罩，已引起職員懷疑；男子其間要求取出多條金鏈「格價」又要求職員計算價錢，期間乘機搶走一條最貴最重的金鏈，價值約3萬元。姓李職員在追截賊人時左腳輕微受傷，需送院治理。
學者相信多宗金行劫案非模仿
對於近日接二連三發生金行劫案，犯罪心理學家黎定基認為並非模仿效應(copycat)，他分析匪徒作案手法，一般僅持簡單武器鐵鎚甚至空手靠搶便行兇，反映這群匪徒是知識和文化水平低的人，犯案手法和觀念仍十分古舊傳統，並心存僥倖。至於經濟不景是否行劫案增多主因，香港明愛專上學院社會科學院教授黃於唱指，香港社會福利制度完善，有多種渠道取得援助，毋須鋌而走險。他推測，有匪徒或以為警方把大量資源放在國安和政治案件上，相對一般治安執法力度減弱，感有機可乘。他建議當局應高調執法，以强硬態度打擊匪徒，同時加强巡邏，挽回市民信心。