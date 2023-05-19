劫長沙灣金舖 搶3萬元金鏈 職員途人合力制服獨行賊

本港一周內第三宗珠寶金行劫案！一名年約30歲、穿白衫的獨行賊昨午3時許到長沙灣青山道282號一間金舖，聲稱「睇金鏈」，隨即搶走金鏈奪門而去，金舖職員尾隨追截約300米後，與途人合力將獨行賊制服，待警員到場拘捕賊人帶上警車。

擒獲獨行賊的32歲姓李職員稱，該名男子先後兩次進入金舖，第一次沒有戴口罩，第二次則戴上口罩，已引起職員懷疑；男子其間要求取出多條金鏈「格價」又要求職員計算價錢，期間乘機搶走一條最貴最重的金鏈，價值約3萬元。姓李職員在追截賊人時左腳輕微受傷，需送院治理。