勇奪渣打冠軍暨遮打盃　「遨遊氣泡」成香港賽馬史上第二匹「三冠王」

在浪琴全球最佳賽駒排行榜以120分居第十一位的「遨遊氣泡」，今日(25日)下午在沙田馬場舉行的渣打冠軍暨遮打盃(2400米)中，成功擊敗九匹來自本地及英國的長途良駒，順利囊括三冠大賽所有三關賽事的桂冠，繼31年前的馬王「翠河」後，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」。

渣打冠軍暨遮打盃總獎金高達一千三百萬港元，是本賽季最後一場一級賽，也是三冠大賽的尾關賽事，吸引了十匹良駒參與角逐。參賽馬匹包括英國代表「譽滿杜拜」，而本地參戰馬均往績亮麗，包括四項一級賽盟主「遨遊氣泡」與應屆寶馬香港打吡大賽冠軍「百賀飛駒」等。