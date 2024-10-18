動植物公園兩日死9猴　因感染類鼻疽引起敗血病死亡(持續更新)

動植物公園兩日死9猴 因感染類鼻疽引起敗血病死亡(蘇文傑攝)

動植物公園兩日內有9隻猴子死亡，當局公布牠們是死於因類鼻疽伯克氏菌引起的敗血病，感染途徑包括受污染的土壤及水源。動植物公園在本月初因維修花叢底喉管曾進行翻土工程，估計或因員工的鞋底沾有泥土，並帶入猴子的籠舍，令牠們感染細菌，再互相傳染。 當局今日見記者交代事件，指在本月13日早上作開園例行檢查時，發現2隻猴子過世，在整個公園檢查後，發現有4隻猴子精神差，同日下午和翌日分別再有6隻及1隻去世。當局指類鼻疽伯克氏菌在猴子的潛伏期一般是一星期，與翻土工程的日期吻合。

脾臟細胞有大量類鼻疽病菌 解剖發現離世猴子的肝部及脾臟有異常變化，脾臟細胞有大量細菌，證實是類鼻疽病菌。而經測試後，離世猴子對其他傳染病，包括甲型流感、新冠病毒、猴痘等均呈陰性；而毒理學測試亦發現牠們對農藥、老鼠藥等同樣呈陰性，證實死因是由於感染類鼻疽引起的敗血病。早前有隻猴子因身體不適被隔離，楊潤雄指牠目前情況穩定，但安全起見未安排回大籠。

公園目前25個泥土樣本對類鼻疽菌暫時呈陰性，正進行細菌培植檢查，幾日後才有結果。為保安全，動植物公園繼續暫停開放園內哺乳類動物區，會繼續留意其他哺乳類動物的健康，楊潤雄認為無需要關閉整個動植物公園。當局強調類鼻疽菌不會人傳人，或動物傳人，相信事件是單一在一個園區發生的傳染病。園區的工作人員已測試無感染類鼻疽，健康良好，無任何異常。未來在動植物公園再進行翻土工程時會汲取經驗，更加小心。