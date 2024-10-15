動植物公園兩日9猴亡 獸醫料涉傳染病或中毒

香港動植物公園有8隻不同種類猴子前日同日死亡，將解剖化驗動物屍體了解死因。當局昨深夜交代，透露再多一隻白面僧面猴昨早離世，另一隻白臀長尾猴活動反應及食慾有異常。公園即日起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作。有獸醫直指情況罕見，估計與中毒或傳染病有關，但市民毋須過分恐慌。 康文署表示，動植物公園前日(13日)有8隻動物死亡，包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴。康文署已聯繫漁農自然護理署，並安排動物屍體進行解剖化驗，以了解動物的死因。公園即日起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。康文署會密切監察其他動物的狀況。

昨日公園內貼出公告，哺乳類動物區即日起暫停開放，用膠帶和鐵欄圍封、全面消毒及清潔，而哺乳類動物區的籠內仍有不同種類的猴子活動。 文體旅局長楊潤雄昨召開緊急跨部門會議，聽取康文署、漁護署及衛生署報告最新情況，會上得悉，就8隻動物死亡後，工作人員於前日立即加強監察所有動物的情況，並留意到一隻白面僧面猴及一隻白臀長尾猴活動反應及食慾有異常，隨即移離原居的籠舍；而該白面僧面猴於昨早離世，園方會繼續觀察該隻白臀長尾猴的情況。目前園內共80隻動物健康情況正常，有關人員健康正常。



食物水源污染也可致命 獸醫黎昌生直指，多隻不同品種的猴子同日身亡，情況實屬罕見，認同有必要解剖化驗，確實死因仍有待解剖報告。他估計猴子集體死亡可能有涉及幾個因素，包括傳染病、環境或中毒等。 他續稱，傳染病的可能性存在，當中包括公眾關心的「猴痘」(monkeypox)，因猴痘會有病徵，故相信機會不大；另一可能性是由老鼠傳播的鈎端螺旋菌，感染後死亡率甚高，但市民毋須過分擔心，因「隔住籠」傳染機會甚低。 至於環境方面，他認為或是天氣、食物、水源等，亦可能是生物保安措施有漏洞，有外來人士亂擲食物，或日常食物及水源受污染，進食後出現中毒症狀等。黎昌生相信，園方在等候解剖結果期間，亦會作詳細檢視，以研究猴子的生活環境，會否引發集體死亡事件。