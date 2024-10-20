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2024-10-20 19:27:00

動植物公園再多一隻松鼠猴死亡 累計11隻猴子離世

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香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝)

香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝)

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香港動植物公園上星期初有9隻猴子感染類鼻疽集體死亡，昨日再多一隻接受隔離治療的松鼠猴死亡。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，園內其餘70多隻動物都沒有再出現任何異常情況，認為整體而言當局的預防工作已經足夠。

楊潤雄認為，整體而言當局在香港動植物公園的預防工作已經足夠。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝) 香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝) 香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝) 香港動植物公園近期接連有猴子死亡。(資料圖片／吳康琦攝)

楊潤雄今早出席一個電台節目後表示，現時還有兩隻猴子正在隔離，牠們情況較為反覆，例如有些時候會嚴重一些，如有最新消息政府一定會公布。他續說，昨日再有一隻猴子死亡後，當局已聯絡相關部門再開會和一同到場視察。

接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡

康文署傍晚出稿表示，動植物公園另一隻接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡，漁農自然護理署將會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。

現時還有一隻猴子仍然接受隔離治療，即由13日開始隔離的白臀長尾猴。由10月13日至今公園共11隻猴子死亡。當中一隻松鼠猴則於昨日離世。

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仍希望盡快公布《文藝創意產業發展藍圖》

另外，《施政報告》以約150字點名文化體育及旅遊局局長，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。楊潤雄前日回應稱特首李家超「噚日(上周四)冇催促我」，希望大家實事求是「唔使諗得太遠」。他今日表示，仍然希望《藍圖》可以盡快公布，但實際時間還要等與文化委員會開會討論後，才會有較準確的時間向公眾交代。

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