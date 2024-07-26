動漫節今日開鑼 展商不憂Cosplay區付費入場影響人流

一年一度的動漫迷盛事動漫電玩節，今(26日)起一連五日於灣仔會展開鑼。今年為活動25周年，場內續有木棉花、羚邦、Hot Toys等知名品牌及展商參與，為一眾動漫迷提供大批會場首賣商品和限量品；另外曾在書展展出的九龍城寨模型經重新塗裝後亦會再次展出，之前錯過的市民要留意。今年進入cosplay專區需購票，有參展商表示，不怕新安排會影響動漫迷到場意欲，相信人流會與去年相若。

今年動漫節有逾142個參展商設650個攤位，普通門票為42元；開放時間由早上10時至晚上9時，最後一日提早晚上8時結束。大會今年不設現場售票，一般門票在指定便利店有售。另外，展會期間設270格同人區攤位，並有一系列活動，如知名虛擬直播主(Vtuber)的見面會、Cosplay大賽等。 每年動漫節都有不少限量產品，其中參展商「Hot Toys」推出限量800套1：6死侍珍藏人偶(會場特別版)、600套的TheJoker(植髮版)等；另設大型珍藏人偶展覽，展出按照電影《死侍與狼人》製作而成的超級英雄死侍和狼人1：1雕像，動漫迷可能在選購心頭好之餘，更要忙於打卡。

九龍城寨模型遷至動漫節 除了有超級英雄供打卡，早前在書展展出的九龍城寨模型亦會「搬遷」至動漫節。參展商「Tiny微影」公共關係及媒體經理鄭浩聰表示，模型再次展出前會經重新塗裝和改造，「除咗顏色改變之外，人物分布都會有改變」，相信之前看過的市民再次到訪亦可體驗出另一番風味。他又提到自己攤檔推出多款以香港為主題的限量產品，如「香港重機」系列盲盒，內藏可變形成機械人的香港經典交通工具。 鄭浩聰稱，港人北上潮和外遊已成經濟趨勢，情況有令剛過去的書展人流下跌；他表示作為出售具香港本土特色產品的公司，會專注做好自己的產品，估計今年人流會和往年一樣；而銷情預測就會較為保守。另一參展商「羚邦」高級授權經理羅蔚欣則認為，港人外遊、日元匯率低未必影響動漫節銷情，因香港動漫節具自身特色，「我哋啲產品喺日本都買唔到」，仍有吸引力，相信人流和銷情與去年相若。