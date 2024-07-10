動漫節月底開鑼 Cosplay區設新安排 Cosplayer購20元登記證 攝影師須付80

角色扮演(Cosplay)是動漫節重點之一，而一眾愛好者要注意今年新安排！動漫電玩節月底舉行，今年門票維持42元一張，並新設兒童票；大會首次要求角色扮演者(Cosplayer)及攝影師進入位於3樓專區，須登記和購買通行證。每日Cosplayer設3,500名額及攝影師300個，相關通行證已全部售罄。大會解釋，新安排有助管理場內Cosplayer數目及解決人流擠塞問題。
動漫節將於本月26至30日在會展舉行，展覽朝10晚9開放，最後一天提早晚上8時閉館；共142個參展商開設650個展位，提供一系列限量版精品。另外，展會期間同設270格同人區攤位，並有一系列活動，如知名虛擬直播主(Vtuber)的見面會、Cosplay大賽等。就購買限定版產品，大會維持實名頭籌抽籤安排，活動首兩日頭籌各有300個前(8日)至17日接受登記，19日公布中籤名單。
實體門票將在下周一在指定便利店預售，一般門票售42元，亦可在網上購票，會場內除旅客票外，不設即場購票入場。除一般門票，去年新設的潮巨匠閃卡珍藏門票和「三日特快飛」都會繼續推出，售價分別是150元和300元，兩款門票均可走特快通道。而新設兒童票除普通門票，兒童需由成人陪同，可以經由特設的親子通道入場。
Cosplay區須買通行證
至於三樓的Cosplay區「CosParadise」，今年角色扮演者擬入場，須事前在網上登記，並支付20元購登記證，攝影師亦須事前登記，並付80元買通行證，而登記證和通行證只在動漫節應用程式出售。場地每天設有3,800人上限，其中Cosplayer為3,500名額，而攝影師通行證限量300人。
持三樓登記證或通行證人士須另購動漫節門票，方可到一樓參與活動。至於在一樓會場的市民如想上3樓欣賞角色扮演，屬免費入場，但大會提醒，相關入場人士須先攞籌，每日會適時向入場人士派籌。
主辦方：改善阻塞通道
香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，過去Cosplay區人流眾多，導致空間不足；新安排旨在保障Cosplayer在會場內的數目，和改善以往過度擠擁導致阻塞通道。基於以往經驗，平均每年動漫節有2,000名Cosplayer參與，現時所有名額已滿，估計是「大家想霸定個名額」，相信3,500個Cosplayer名額足夠應付需求。而攝影師只有300個名額，梁中本解釋，攝影師只是Cosplay的一部分元素，大會希望Cosplayer玩得開心。他又認為收費合理，「咁嘅名額收咁多錢都唔夠俾場租」。