動漫節月底開鑼 Cosplay區設新安排 Cosplayer購20元登記證 攝影師須付80

角色扮演(Cosplay)是動漫節重點之一，而一眾愛好者要注意今年新安排！動漫電玩節月底舉行，今年門票維持42元一張，並新設兒童票；大會首次要求角色扮演者(Cosplayer)及攝影師進入位於3樓專區，須登記和購買通行證。每日Cosplayer設3,500名額及攝影師300個，相關通行證已全部售罄。大會解釋，新安排有助管理場內Cosplayer數目及解決人流擠塞問題。

動漫節將於本月26至30日在會展舉行，展覽朝10晚9開放，最後一天提早晚上8時閉館；共142個參展商開設650個展位，提供一系列限量版精品。另外，展會期間同設270格同人區攤位，並有一系列活動，如知名虛擬直播主(Vtuber)的見面會、Cosplay大賽等。就購買限定版產品，大會維持實名頭籌抽籤安排，活動首兩日頭籌各有300個前(8日)至17日接受登記，19日公布中籤名單。

實體門票將在下周一在指定便利店預售，一般門票售42元，亦可在網上購票，會場內除旅客票外，不設即場購票入場。除一般門票，去年新設的潮巨匠閃卡珍藏門票和「三日特快飛」都會繼續推出，售價分別是150元和300元，兩款門票均可走特快通道。而新設兒童票除普通門票，兒童需由成人陪同，可以經由特設的親子通道入場。