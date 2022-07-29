動漫節2022｜動漫迷搶閘跑入場購限量版柯柏文 排頭位昨日下午1時已到場

一年一度的香港動漫電玩節今日（29日）開幕，疫情下普通門票繼續以網上抽300個頭籌位，避免市民通宵排隊。抽到頭籌位置的18歲陳先生早上7點多到，成為300人中第一個入場，他進場後花4000多元買PREMIUM《變形金剛：大黃蜂》柯柏文及價值500多元「限量版」MDXL大黃蜂黃金版，而排頭位的動漫迷則稱昨日下午1時已到場。另外，今年新設的NFT門票，吸引不少人購買，持票者更可以特別通道進入會場。
抽得頭籌的陳先生，入場時重現2007年動漫節，動漫迷莫先生的經典「反智轉身」入場畫面，引來現場陣陣歡呼聲。陳先生表示，原本第一日只打算來逛逛而已，卻想不到抽中了頭籌，故立即詢問親友有無玩具及模型想買，他今日花上超過4,000元，幫叔叔購買PREMIUM《變形金剛：大黃蜂》的柯柏文及限量版大黃峰模型，雖然買得心頭好，但他形容心情未有太激動。陳先生認為，今年會場氣氛較往年平淡，例如角川、木棉花等較大型的動漫商戶，今年都無參展，故較難購買到喜歡的動漫周邊產品，又直言買完「心頭好」後，場內只餘下同人展較為吸引他。
今年動漫節新設了NFT門票，吸引不少人購買，持票者更可以特別通道進入會場。陳先生亦另行購買了三張NFT門票，他解釋，過去一直有參與cosplay，之後數日亦會考慮扮演他喜愛的角色入場，但近日天氣太過炎熱，他不想在外面排隊，所以打算直接打扮好再到場，而使用NFT門票則可直接入場。
18歲的梁同學是日本懸疑卡通《名偵探柯南》的超級粉絲，他也是抽到頭籌的幸運兒，今早7點左右便到達會展等候，目的只為購買「心頭好」《名偵探柯南》的福袋、文件夾及鎖匙扣，「因為真係好靚！我覺得咁早起身都係值得！」他預計今日會在場內消費逾500元；而就讀中三的溫同學及何同學則表示，他們抽不到頭籌，故此決定乘搭頭班地鐵到達灣仔排頭位，大概6點鐘左右便已到達會場，他們又透露今日平均會消費1300元「血拼」戰利品，大部份目標都是Q版公仔，希望今日可以滿載而歸地回家。
【購買NFT門票程序】：
1. 在凌速博覽APP上選購「潮巨匠 x UCOLLEX x Winson Ma NFT 門票」。
2. 從選擇NFT門票中剔選其中一款潮巨匠NFT。
3. 付款後，使用由UCOLLEX提供之連結進入UCOLLEX平台；
4. 登錄或註冊帳戶；
5. 換領選購的潮巨匠NFT。
6. 使用APP提供之電子門票，在動漫電玩節期間使用「潮巨匠x UCOLLEX x Winson Ma NFT門票」1B特別通道入場, 1B通道於每日10:30開放。(注意：無需先行下載附送的潮巨匠NFT。）
第23屆香港動漫電玩節詳情
日期︰2022年7月29日至8月2日(星期五至星期二)
時間︰每日10am - 9pm (8月2日8pm閉館)
地點︰香港會議展覽中心一號展覽廳
門票售價：$40 (普通門票)/ $150 (NFT收藏門票)