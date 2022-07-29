動漫節2022｜動漫迷搶閘跑入場購限量版柯柏文 排頭位昨日下午1時已到場

一年一度的香港動漫電玩節今日（29日）開幕，疫情下普通門票繼續以網上抽300個頭籌位，避免市民通宵排隊。抽到頭籌位置的18歲陳先生早上7點多到，成為300人中第一個入場，他進場後花4000多元買PREMIUM《變形金剛：大黃蜂》柯柏文及價值500多元「限量版」MDXL大黃蜂黃金版，而排頭位的動漫迷則稱昨日下午1時已到場。另外，今年新設的NFT門票，吸引不少人購買，持票者更可以特別通道進入會場。

抽得頭籌的陳先生，入場時重現2007年動漫節，動漫迷莫先生的經典「反智轉身」入場畫面，引來現場陣陣歡呼聲。陳先生表示，原本第一日只打算來逛逛而已，卻想不到抽中了頭籌，故立即詢問親友有無玩具及模型想買，他今日花上超過4,000元，幫叔叔購買PREMIUM《變形金剛：大黃蜂》的柯柏文及限量版大黃峰模型，雖然買得心頭好，但他形容心情未有太激動。陳先生認為，今年會場氣氛較往年平淡，例如角川、木棉花等較大型的動漫商戶，今年都無參展，故較難購買到喜歡的動漫周邊產品，又直言買完「心頭好」後，場內只餘下同人展較為吸引他。

今年動漫節新設了NFT門票，吸引不少人購買，持票者更可以特別通道進入會場。陳先生亦另行購買了三張NFT門票，他解釋，過去一直有參與cosplay，之後數日亦會考慮扮演他喜愛的角色入場，但近日天氣太過炎熱，他不想在外面排隊，所以打算直接打扮好再到場，而使用NFT門票則可直接入場。