動漫節2022｜大會新推保守衣裝指引 角色扮演者：有少少荒謬

首次在動漫展擺設同人攤檔的古小姐看好今年的銷情，「因為今年限制無咁多，同人展反應都幾好，而且大會又請咗一班V-tuber，應該都可以吸引到一班動漫迷入場。」而同樣作為Cosplayer的古小姐，笑稱她在打扮上完全無理會過大會的指引，她表示初初聽到大會的指引，覺得有少少荒謬，質疑相關裝扮規則及建議的人，可能從未Cosplay過，「因為有好多動漫角色都係會暴露少少同性感少少，如果咁樣限制咗，個cosplay還原度就會低咗好多囉。」，她直斥大會的指引稍為「離地」。

不過，亦有Cosplayer對於大會的相關裝扮規則及建議表示理解。擁有多年Cosplay經驗的禤小姐表示，由於她一向Cosplay的動漫角色也不是太過性感，所以大會的指引對她無太大影響。

她亦留意到今年大部份Cosplayer都有跟隨指引，理解大會指引都是為了保護他們，所以對此並不反感。她提到，其實在台灣及日本等地一早已有相關指引，「人哋只要唔係成人展，基本上都有類似嘅指引，所以我覺得個指引好正常，始終動漫節咩年齡層嘅人都會有」，她又指香港現在才有，「已經係好out。」