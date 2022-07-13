動漫節2022｜7月29日會展開幕　潮玩元宇宙首推NFT收藏門票

暑假3大展覽之一動漫電玩節月底揭幕，今年加長至5日展期，搶購限量收藏品的機會沿用去年「抽頭籌」方式分配，香港動漫電玩節行政總裁梁中本透露，與警方相討結論不希望有人通宵排隊，亦冀令動漫迷「無咁辛苦」，認為安排合理。除多款限量藏品供搶購，今年大會緊貼「元宇宙」潮流，推出限量1萬張NFT門票，內含1隻NFT「潮巨匠」供購票人士收藏，又打造了元宇宙展覽，讓參觀人士體驗。

限量收藏品每年吸引不少動漫迷爭先排隊冀早著先機，去年改以「抽頭籌」方式抽籤決定，避免人群聚集，今年亦會沿用，並增設至頭3天皆有同樣安排。每日隨機抽籤300個名額，編訂首300名入場人士入場次序。梁中本解釋，抽頭籌較易管理，「都唔想小朋友咁辛苦；凌晨兩、三點排隊攞黎攪嘅姐」，認為是非常合理。

灣仔站會展站各有輪候隊伍

去年會場因防疫規例限制入場上限場地容量一半，導致很多動漫迷輪候多時，甚至3至4個小時也未能進場，大會為此特設退票安排。梁中本指，今年放寬至容量上限85%，加上加開一天展期，相信發生同類情況機會不大。而東鐵綫過海段通車後，加開會展站，指近日觀察會展附近「平日都咁多人」，相信有助大旺入場人數，並已與警方溝通，灣仔站及會展站各有隊伍，並計劃於應君中心或中環中心匯合兩條隊伍，屆時大會社交平台Facebook專頁會發布相關消息，助入場人士「睇邊度排隊最著數」。他補充，具體安排會參考書展做法。

限量5款NFT門票$150

大會設計了5款「潮巨匠」NFT公仔，連同5款NFT門票發售，配合元宇宙主題。每款限量2,000張，售價150元，購買NFT門票人士除可收藏限量NFT公仔，亦可遁特別通道(Hall 1B)進入動漫節會場及潮巨匠藝術玩具展。日前開始在凌速博覽應用程式發售。大會亦打造了二次元宇宙場景，讓參觀人士走入虛疑動漫世界，感受不一樣的展覽體驗。

會場限量300暗黑柯柏文、8隻半機械米奇等

收藏品方面，香港品牌玩具協會帶來多款限量精品供動漫迷搶購，包括全球1,800場、會場限量300隻「暗黑柯柏文」；香港限量500隻、會場限量優惠200隻透明蜘蛛俠；限量彼思三眼仔漢堡日人偶等。另有參展商帶來限量8隻半機械米奇；微影也帶來首次亮相的中巴迷你車仔。

青年社服機構可申請3000贈票

動漫節是不少Cosplayer(角色扮演者)一展所長機會，今年續設「動漫Cosplay大賽」，將於7月29、30、31日舉行總決賽，今年獲粵港澳大灣區動漫文化協會贊助，新場「人氣王大獎」，獎金達2,000元，由現場觀眾透過凌速博覽App一人一票選出心水人氣王。協會亦將向香港青少年社會服務機構送出總數3,000張贈票，有興趣機構可聯絡協會申請。

今年動漫電玩節由7月29日至8月2日舉行，展場總面積維持1.9萬平方米，展商達101家，展攤數目約513個；同人區參展者共208位，共255個展位。梁中本指，據他了解Playstaion仍不參與全球展會，又指即使大型電玩商缺席，參展名額依然滿額，而不少海外廠商在港也有代理，相信不影響吸引力。門票維持40元，於凌速博覽App首次登記成會員購票減5元。