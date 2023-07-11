動漫節2023｜動漫節7月28日會展舉行 首推3回特快入場券

動漫電玩節7月28日至8月1日，一連五日於會展舉行，現場除了有589個參展商攤位外，同時亦設有攤位數達242格的同人區，為眾多動漫迷提供模型、漫畫等動漫精品。今屆動漫節普通票價將漲價2元至42元，另新設售價為300元的「三回特快入場券」 ，持券人可以動漫節期間經特別通道1B入場三次；同場舉辦的潮巨匠藝術玩具展覽亦設有紀念門票，潮巨匠「玩具回來」明信片收藏門票定價150元，門票包括44 張參展設計師的postcard ，持卷人同樣可在特別通道1B入口進場；以上兩種特別門票都可在動漫節「ACGHK」應用程式上購買。另外，於展期最後一日，觀公眾以cosplay打扮 （通過現場登記及批核）在下午3時後可免費入場。
動漫電玩節頭籌抽簽明日起接受登記
今年的普通門票為42港元，並設立親子、長者和遊客通道，可以更快入場。欲購買限定版產品的入場者亦可由明日(12日)起在動漫節手機程式實名登記頭籌抽簽編配，展期頭兩天會從中每天抽出300位頭籌入場者，頭籌入場者憑票可獲得安排優先入場。頭籌登記採實名制，可在 7月12日起在程式上登記，結果將在7月24日公布。
場內設「創天綜合同人祭」等多個展區
今年場內設有多個展區，並有「創天綜合同人祭」、「漫人迷全球華人原創漫畫公開賽」、及「電玩手遊世界」等活動，當中本地首個日系偶像選拔賽Canvas Project決賽亦會於7日31日於動漫節主舞台舉行。同場舉行的香港電競嘉年華2023，將會多場大型賽事舉行，現場將設有專業比賽主播和賽評，並將會在線上直播。
行政總裁梁中本表示，本次是通關後首個動漫節，整個動漫節變得更加精彩。他提到，不少海外知名設計師隨著通關而能夠到場參與活動，如有29位來自法國、日本、韓國、馬來西亞、泰國及中國的知名海外潮玩設計師遠道赴港參與潮巨匠藝術玩具展覽，另有來自日本、法國、馬來西亞、菲律賓、及台灣的cosplayer演出。
觀眾以cosplay打扮下午3時後可免費入場
展期最後一日，觀眾以cosplay打扮 (通過現場登記及批核)在下午3時後可免費入場。梁中本指，安排旨在讓普羅大眾享受cosplay樂趣，又指屆時會有專員評核欲入場人士是否在cosplay，「唔係話你(入場者)著件校服就得，要用心打扮」。