動漫節2023｜動漫節7月28日會展舉行 首推3回特快入場券

動漫電玩節7月28日至8月1日，一連五日於會展舉行，現場除了有589個參展商攤位外，同時亦設有攤位數達242格的同人區，為眾多動漫迷提供模型、漫畫等動漫精品。今屆動漫節普通票價將漲價2元至42元，另新設售價為300元的「三回特快入場券」 ，持券人可以動漫節期間經特別通道1B入場三次；同場舉辦的潮巨匠藝術玩具展覽亦設有紀念門票，潮巨匠「玩具回來」明信片收藏門票定價150元，門票包括44 張參展設計師的postcard ，持卷人同樣可在特別通道1B入口進場；以上兩種特別門票都可在動漫節「ACGHK」應用程式上購買。另外，於展期最後一日，觀公眾以cosplay打扮 （通過現場登記及批核）在下午3時後可免費入場。

動漫電玩節頭籌抽簽明日起接受登記

今年的普通門票為42港元，並設立親子、長者和遊客通道，可以更快入場。欲購買限定版產品的入場者亦可由明日(12日)起在動漫節手機程式實名登記頭籌抽簽編配，展期頭兩天會從中每天抽出300位頭籌入場者，頭籌入場者憑票可獲得安排優先入場。頭籌登記採實名制，可在 7月12日起在程式上登記，結果將在7月24日公布。