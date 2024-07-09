角色扮演(Cosplay)是動漫節重點之一，但一眾Cosplay愛好者要注意大會今年有新安排！電玩動漫節月底舉行，今年門票維持42元一張，新設兒童票。另外，大會今年首次要求角色扮演者(Cosplayer)購買通行證和登記，以進入位於3樓的Cosplay專區；並設3,800人的人數上限。大會表示新安排反應熱烈，相信措施有助管理場內Cosplayer數目及解決人流擠塞問題。

今年動漫節將於本月26日至30日在會展舉行，展覽朝10晚9開放，最後一天提早晚上8時閉館。活動雲集142個參展商，開設650個展位，提供一系列限量版精品，包括「鐵甲奇俠 Mark III(電鍍紅銀色版)」、「暗黑柯柏文」等手辦模型。

另外，展會期間同設270格同人區攤位，並有一系列活動，如邀請到知名虛擬直播主舉行見面會、動漫Cosplay大賽等。就購買限定版產品，大會維持實名頭籤抽籤安排，活動首兩日頭籌各有300個昨起(8日)至17日接受登記，19日公布中籤名單。

動漫節2024門票價錢

門票方面，今年香港動漫電玩節的普通票42元一張，而三日特快飛就需300元。動漫迷要注意，活動現場除旅客票外，不設門票出售。大會另外加設兒童票除普通門票，兒童需由成人陪同，可以經由特設的親子通道入場。而去年新設的潮巨匠閃卡珍藏門票，今年繼續沿用，此類門票售價150元，且有5張參展設計師的閃卡，及30元現金券，持票人更可以今在特別通道1B入口進場。