角色扮演(Cosplay)是動漫節重點之一，但一眾Cosplay愛好者要注意大會今年有新安排！電玩動漫節月底舉行，今年門票維持42元一張，新設兒童票。另外，大會今年首次要求角色扮演者(Cosplayer)購買通行證和登記，以進入位於3樓的Cosplay專區；並設3,800人的人數上限。大會表示新安排反應熱烈，相信措施有助管理場內Cosplayer數目及解決人流擠塞問題。
今年動漫節將於本月26日至30日在會展舉行，展覽朝10晚9開放，最後一天提早晚上8時閉館。活動雲集142個參展商，開設650個展位，提供一系列限量版精品，包括「鐵甲奇俠 Mark III(電鍍紅銀色版)」、「暗黑柯柏文」等手辦模型。
另外，展會期間同設270格同人區攤位，並有一系列活動，如邀請到知名虛擬直播主舉行見面會、動漫Cosplay大賽等。就購買限定版產品，大會維持實名頭籤抽籤安排，活動首兩日頭籌各有300個昨起(8日)至17日接受登記，19日公布中籤名單。
動漫節2024門票價錢
門票方面，今年香港動漫電玩節的普通票42元一張，而三日特快飛就需300元。動漫迷要注意，活動現場除旅客票外，不設門票出售。大會另外加設兒童票除普通門票，兒童需由成人陪同，可以經由特設的親子通道入場。而去年新設的潮巨匠閃卡珍藏門票，今年繼續沿用，此類門票售價150元，且有5張參展設計師的閃卡，及30元現金券，持票人更可以今在特別通道1B入口進場。
進入Cosplay專區須買通行證
至於三樓的Cosplay區「CosParadise」，今年角色扮演者和如攝影想進入，需事前在網上登記，並支付20元購買登記證，攝影同樣需事前登記，並要買80元的通行證，而登記證和通行證只在動漫節應用程式出售。場地每天設有3,800人上限；其中Cosplayer每天限量3,500名，而攝影師通行證每天限量300名。
持三樓登記證或通行證人士須另購動漫節門票，方可前往參與一樓活動。至於在一樓會場的市民如想上三樓，欣賞角色扮演，就要留意大會將在活動期間就三樓的情況，適時向入場人士派籌安排前往三樓。持籌人士不須購買登記證或通行證，就可進入三樓Cosplay區。
梁中本：保障Cosplayer數目
香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，過去Cosplay區人流眾多， 導致空間不足，與會展有協定管制人流；今次新安排旨在保障Cosplayer在會場內的數目，和改善以往過度擠擁導致阻塞通道。他又表示，基於以往經驗，平均每年動漫節有2,000名Cosplayer參與，他指出現時所有名額已滿，估計「 大家想霸定個名額 」，但相信3,500個Cosplayer名額足夠應付需求。
而攝影師只有300個名額、 通行證售價80元，梁中本解釋，攝影師只係Cosplay的少少元素， 大會較希望Cosplayer玩得開心。 他認為是次收費合理，「 咁嘅名額收咁多錢都唔夠俾場租」。