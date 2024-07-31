動漫節2024｜Cosplayer扮希特拉敬納粹禮 以色列駐港領事館表震驚斥無知

動漫節上周五（7月26日）開幕首日，有Cosplayer扮演納粹德國元首希特拉，期間接受一間網媒訪問，直擊動漫節的網媒記者更與希特拉扮演者互相敬納粹軍禮。以色列駐港總領事館對事件表示震驚，認為是無知的表現，將與各方溝通，希望類似事件不要在香港發生。
根據該網媒在動漫節首日的直播片段，可見當時有兩名角色扮演者，其中一人身穿二戰納粹德軍軍服，手持模型槍；另外有一人扮演納粹德國元首希特拉。「希特拉」受訪時先模仿希特拉敬禮，他承認與朋友是扮演希特拉和納粹德軍，均是中學生，認為德軍軍服漂亮。直播結束時，網媒記者與「希特拉」互敬納粹禮。
網媒記者「互敬」納粹禮 該台高層被邀與總領事會面
事件引起極大爭議，該網媒及後發出道歉聲明，稱因「一時樂極忘形」，向對方舉起不當手勢回應，引發迴響和觀眾疑慮，對此深表遺憾」，強調「既無意鼓吹或美化有關歷史罪行，亦無意以此來開玩笑」，由於事態嚴重，為免引起觀眾不當模仿，已立即刪除該段直播重溫。記者有關行徑實屬不當，為此致歉，定必叮囑記者日後直播時，加倍小心言行。該台高層亦表示，接獲以色列駐港領事館邀請，於今日與總領事會面討論事件。
以色列駐港總領事館對事件表示震驚，強調希特拉應對第二次世界大戰期間實施大屠殺和種族滅絕負責。總領事館認為事件是無知的表現，提醒教育猶太大屠殺教訓的重要，並將與各方溝通，希望類似事件不要在香港發生。
香港猶太大屠殺及寬容中心強烈譴責最近在香港一個公開活動中使用納粹時代制服和納粹敬禮的行為。這些參與者的行為都是極其不恰當和不尊重的，因為該些符號反映了納粹政權的種族滅絕罪及其違背人性、反猶太和種族主義的意識形態。在流行文化中使用納粹符號極有問題，絕不能容忍，呼籲社會大眾不要輕視或美化這些歷史暴行，活動組織者在遇到這種展示時應立即採取行動，因為在任何場合使用納粹符號都是不可接受的。