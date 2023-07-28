動漫電玩節今開鑼 展商料人流倍增 首賣品限量版成搶手貨

一年一度的動漫迷盛事動漫電玩節，今(28日)起一連五日於灣仔會展開鑼。場內續有threezero、木棉花、羚邦等多家知名品牌及展商參與今屆活動，並為一眾動漫迷提供大批會場首賣商品和限量品，例如限量10套的62cm暗黑版柯柏文可動雕像、動漫節限定100隻的「日本原型師大山竜版暗黑巴魯坦星人(剪影版本)」手辦等。同場亦設不少展覽，包括香港著名畫家黃玉郎60周年紀念畫展、Monchhichi夢奇奇50周年展覽等。有參展商表示，對今年人流有信心，又指動漫節前數周已收到許多來自內地和海外遊客的查詢，相信活動期間會有大量遊客到場。

動漫電玩節共有122個參展商設589個攤位，同場亦有242格同人區，普通門票為42港元。參展商「threezero」推出限量50隻的「ROBO-DOU百獸王(金屬色版)」，以及50隻「宇宙騎士利刃(舊化塗裝版)」等。除限量產品外，場內並展示不同動漫角色雕像，包括全新1比6的《新‧幪面超人》及其旋風電單車，經典動漫作品《超時空戰神》中VF-1J變形戰鬥機(獵龍)的原型，動漫迷可能在選購心頭好之餘，更要忙於打卡。

另外，闊別活動3年的展商Hot Toys，今年攜同《幪面超人BLACK SUN》特攝劇活動展覽回歸。展覽將會把日本特攝片《幪面超人 BLACK SUN》劇集中使用的原裝幪面超人黑日、影月真實戲服以及戰蝗號電單車從日本運抵至香港。攤檔內還有1比1蜘蛛俠雕像供人打卡，粉絲除睇展覽外，亦可以趁機入手會場首賣的蜘蛛俠彼得柏加(黑色戰衣)1比6比例珍藏人偶。