動漫電玩節展商看好銷情 絕版收藏品晒冷

動漫玩具愛好者大飽眼福，亦可能「要荷包大出血」。第23屆香港動漫電玩節今開鑼，除有多款限量、會場限定版精品供選購，亦有展商帶來絕版產品讓參觀市民一賭為快。展商均對銷情樂觀，望超越去年。大會今年新增對Cosplay(角色扮演)衣著指引，建議穿絲襪及不要露出胸部下側等，有Coser(扮演者)稱大會非硬性規定，相信僅提醒他們要保護好自己。 圖：林俊源



焦點必搶場內多款限制收藏品，今年頭籌(優先入場)續以抽籤決定，但增設至首3天均有頭籌安排」，周一(25日)已公布結果，幸運兒可搶先入場搶購心儀品。今年焦點限量品包括限量148隻的「DLX Iron Man Mark 43(戰損版)」($847)、120隻的「MDLX大黃蜂(黃金版)」($550)及「機甲奧特曼裝甲迪加潛行版」($1,158)，其中Iron Man首日名額88個，之後2天分別30個，大黃蜂則首日60個，另外2天各30個；迪加則每日各20個。展商threezero市場部經理李潤康指，相信有助「攤分熱度」幫助銷情，又提到去年防疫要求太嚴，限一半入場，相信今年會更理想。

未有頭籌入場人士其實還有機會，例如展商把Iron man、大黃蜂及迪加各預留額外2隻作會場限定送禮活動，只要現場買滿2,500元並答對中獎遊戲可獲相應獎品。

同場加映未曝光手辧

李潤康又提到，今次參展展出多款連照片都未曝光的手辦精品，例如超時空要塞VF-1J、EVA(新世紀福音戰士)第四使徒等，又有已經絕版的鋼之鏈金術師艾爾、火影忍者鳴門等精品展出。他續指，攤位較去年增加近三分一，但非擺滿作銷售的現貨，所增加面積是作用展出各系列產品，冀讓入場人士大飽眼福。

除threezero外，香港品牌玩具協會會員今屆推出不少限量及限定產品，包括限量10隻小王子($1,980)、限量300隻「暗黑柯柏文」($3,140)、限量8隻半機械米奇($2,988)等。

EVA是動漫界長青樹，羚邦集團再帶來綾波麗和明日香特別閃光版八達通卡，其中限量紀念珍藏套裝各3,000套($368)，單卡售$188。授權經理蕭可君指，今年展期有5天，較去年多一天，亦有多款人氣動漫如《咒術迴戰》、《鏈鋸人》產品推出，期望銷情超越去年。

大會提出衣著指引 Coser：做好打底

Cosplay也是動漫節焦點，對於大會的衣著指引，已任Coser約10年的Naki表示，Coser應好好保護自己，做好「打底」，大會衣著建議非硬性規定，相信屬善意提醒，並指未聞Coser界有大反響。也有Coser表示，指引打擊角色還原度，若女Coser喜作性感打扮，可不理會指引。大會早前解釋，參觀者包括「一家大小」，強調只是建議。

第23屆香港動漫電玩節

日期：7月29日至8月2日(周五至周二)

時間：10am至9pm (8月2日8pm閉館)

地點：會展一號展覽廳

門票：普通門票40元、NFT門票150元