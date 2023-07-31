動漫電玩節明煞科 Cosplay續熱爆 謝雪心《原神》造型搶FO

第24屆香港動漫電玩節明日(1日)最後一天，仍未到場的動漫迷可把握今明兩天。日前大會預告藝人謝雪心將以coser身份現身，並邀請網民競猜其扮演角色，最終昨日謎底揭開，謝雪心以一身《原神》「達達利亞」造型走上舞台，出席「動漫cosplay大賽2023」頒獎典禮，即引起現場熱烈歡呼聲。攝影：董立華

出身於粵劇界的謝雪心，出場時口叼玫瑰並手執道具，隨後在舞台大耍粵劇功架，又向在場人士拋玫瑰花。謝雪心在台上受訪時稱，過去曾亮相不同舞台，惟今次是首次踏足動漫舞台，心情好興奮。她又提到，有特別了解角色「達達利亞」，並設計了一套動作，盼讓大家知道角色的故事。被問到可有留意動漫時，她不諱言稱不太認識，自己只喜愛看《小熊維尼》。

「動漫cosplay大賽2023」由大會專業評審團在20位參賽者中選出冠、亞、季軍，最終冠軍由扮演《鬥陣特攻2》角色「霧子」的Hisaki Nyx奪得，亞軍及季軍分別是扮演《Game of Dice》角色「瑪麗」的兔年出兔兔的橘橘和《英雄聯盟》角色「安妮」的戈戈。至於由動漫迷投選的3位「人氣王」，分別為扮演《我推的孩子》「星野愛」的Beano Da、《假面騎士阿極陀》角色「假面騎士G3X」的WING，以及《鏈鋸人》角色「戰爭惡魔」的霧沙。

今年動漫節持續熱爆，昨天一般通道(1C入口)輪候進場時間一度長達4小時，而明午3時後市民若以cosplay打扮可免費入場，屆時人流勢必更多，但需留意現場有專員評核入場人士是否符合「cosplay打扮資格」，「唔係話你(入場者)著件校服就得，要用心打扮」。