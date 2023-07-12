動漫電玩節7.28開SHOW 新設兩特別門票 可走特快通道

動漫電玩節7月28日至8月1日在灣仔會展舉行。(李睿哲攝)

動漫迷年度盛事，香港動漫電玩節月底一連5日舉行，為取消口罩令後首次，入場人士及cosplayer可再次以「真面目」見人，大會指引亦不再設「限性感令」。今年一般門票加價5%、至42元，首設附44張參展設計師postcard潮巨匠「玩具回來」明信片收藏門票，及可自選3日入場「三回特快入場券」，兩款新門票均可走特快通道，毋須與人龍在戶外等候。就購買限定版產品，大會維持實名頭籤抽籤安排，活動首兩日頭籌各有300個今起接受登記，24日公布中籤名單。

羚邦集團開售多套人氣動漫的限量精選周邊及聯乘產品，包括由MechNoiz Toys製作的《EVANGELION新世紀福音戰士》初號機、2號機及第4使徒全新系列手辦、全球限量1,000套的《劇場版 咒術迴戰 0》五條悟及夏油傑特別版八達通珍藏套裝等。

動漫電玩節本月28日至8月1日在灣仔會展舉行，122個參展商設589個攤位，同場亦有242格同人區。參展商續在場內推限量版產品，包括參展商「threezero」將推出限量100隻，模仿特攝片預告剪影效果的「日本原型師大山竜版暗黑巴魯坦星人(剪影版本)」模型；限量50隻的「ROBO-DOU百獸王(金屬色版)」等。

登記頭籌抽簽編配購限量版次序

為方便動漫迷購買心頭好，大會保留抽籤安排，今日起可在動漫節手機程式實名登記頭籌抽簽編配，展期首兩日各有300名額，並會編訂入場次序；結果於7月24日公布。

另外，場內設不同展區，更有創天綜合同人祭、漫人迷全球華人原創漫畫公開賽等活動；本地首個日系偶像選拔賽Canvas Project決賽於7日31日舉行。香港電競嘉年華2023將舉行多場賽事，並有線上直播。至於巨匠藝術玩具展設「加菲貓45周年玩轉藝術品味展」等。

唔係著件校服就算cosplay打扮

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，今次是通關後首個動漫節，活動更精彩，如不少海外知名設計師隨著通關可再來港參與活動，場內舉行的亞太區Cosplay嘉年華，亦有來自日本、台灣和東南亞cosplayer。

展期最後一日(8月1日)，公眾以cosplay打扮在下午3時後可免費入場。梁中本指，盼大眾享受cosplay樂趣，現場有專員評核欲入場人士是否符合「資格」，「唔係話你(入場者)著件校服就得，要用心打扮」。

動漫電玩節小資料

日期：7月28日至8月1日 (周五至周二）

時間：朝10至晚9 (8月1日提早一小時閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票：1. 普通門票$42、2. 潮巨匠收藏門票$150(附44張postcards)、3. 3回特快入場券$300(自選3日入內)