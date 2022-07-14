動漫電玩節Playstaion續缺席 限量暗黑柯柏文、戰損Iron Man撐場

大會設計了5款「潮巨匠」NFT公仔，分別為潮玩主角「潮巨匠」、代表潮玩藝術的「Art Toy匠」、代表會場內角色扮演的「Cosplay匠」、代表漫畫的「漫畫匠」、代表電子競技的「電競匠」連同5款NFT門票即日發售，配合大會潮玩元宇宙主題。持NFT門票可遁特別通道(Hall 1B)進入動漫節會場及潮巨匠藝術玩具展。日前開始在凌速博覽應用程式發售。數碼藝術作品收藏平台UCOLLEX在會場設攤位，有女僕和Cosplayer在場，帶領參觀人士了解NFT和元宇宙運作。

動漫電玩節限量收藏品每年吸引不少動漫迷爭先排隊，冀早著先機買入心頭好，去年改以「抽頭籌」方式抽籤決定「物主」，避免人群聚集，今年亦會沿用此方法。動漫電玩節行政總裁梁中本解釋，抽頭籌較易管理，「都唔想小朋友咁辛苦；凌晨兩、三點排隊攞嚟搞嘅啫」，認為是非常合理。抽頭籌咭活動由亦去年首天增設至頭三天(29至31日)，每日隨機抽籤300個名額，編訂首300名入場人士入場次序，今起至下周五(22日)，有興趣人士可於凌速博覽App內「活動」實名參加，7月25日抽出幸運兒。

收藏品方面，香港品牌玩具協會帶來多款限量精品供動漫迷搶購，包括全球1,800場、會場限量300隻「暗黑柯柏文」($3,140)；全港限量500隻、會場限量優惠200隻透明蜘蛛俠($590)；限量148隻DLX Iron Man Mark43戰損版、限量彼思三眼仔漢堡日人偶等。微影也帶來首次亮相的中巴迷你車仔。人氣動漫代理商羚邦集團亦乘《咒術迴戰》電影票房高收、《排球少年!!》十周年之勢，推出一系列周邊商品，包括《咒》劇場版「咒言擴音器」錄音公仔、主角乙骨憂太學生證USB。新世紀福音戰士(EVA)人氣一直高企，早前全球限量1,000套特別版初號機八達通卡套裝火速售罄，今年將於羚邦攤位獨家亮相，更率先曝光正監修零號機凌波麗和二號機明日香珍藏版本，新卡更將具備一「嘟」發光功能，發售詳情稍後公布。