勞動節假期14間普通科門診運作　醫管局籲假日注意個人衞生【附名單】

周三勞動節為公眾假期，醫管局公布當日(5月1日)將有14間公眾假期普通科門診提供服務，求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間。另外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診。 ▼9項注意衞生防流感建議▼

呼籲現呼吸道病徵市民戴口罩 醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指，近期流感活躍程度處於高水平，普通科門診診所感染流感和新型肺炎的病人為數不少，又稱近日不少感染流感病毒求診的小童病徵都較嚴重，而且情況惡化得較快。他提醒市民在假期期間，應意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。