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2024-04-28 13:48:47

勞動節假期14間普通科門診運作　醫管局籲假日注意個人衞生【附名單】

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將軍澳(寶寧路)普通科門診診所。(資料圖片／陳奕釗攝)

將軍澳(寶寧路)普通科門診診所。(資料圖片／陳奕釗攝)

周三勞動節為公眾假期，醫管局公布當日(5月1日)將有14間公眾假期普通科門診提供服務，求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間。另外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診。

▼9項注意衞生防流感建議▼

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)

呼籲現呼吸道病徵市民戴口罩

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指，近期流感活躍程度處於高水平，普通科門診診所感染流感和新型肺炎的病人為數不少，又稱近日不少感染流感病毒求診的小童病徵都較嚴重，而且情況惡化得較快。他提醒市民在假期期間，應意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。

勞動節假期開放的普通科門診

各診所普通科門診服務時間為早上9時至下午1時、下午2時至下午5時

港島區

  • 香港仔賽馬會普通科門診診所
  • 筲箕灣賽馬會普通科門診診所
  • 貝夫人普通科門診診所

九龍區

  • 觀塘社區健康中心
  • 聖母醫院家庭醫學診所
  • 柏立基普通科門診診所
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所

新界區

  • 戴麟趾夫人普通科門診診所
  • 瀝源普通科門診診所
  • 石湖墟賽馬會普通科門診診所
  • 大埔賽馬會普通科門診診所
  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所
  • 屯門診所
  • 元朗賽馬會健康院
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