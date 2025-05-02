勞動節前夕訪停機坪交流 李家超：打工仔女是重要基礎

昨日是五一勞動節，特首李家超趁前夕到機場探訪地勤和工程人員，了解貨運流程並和他們交談。除取消強積金對沖外，最低工資亦由昨日起提高至時薪42.1元，李家超期望全港僱主以更完善的制度和關懷改善職場環境，保障僱員安全和權益。

李家超勞動節前夕在勞工及福利局長孫玉菡、運輸及物流局長陳美寶和多名工聯會立法會議員陪同下，到機場探望前線勞工，為他們打氣和送上勞動節祝福，包括向飛機裝卸代理員和航機交接統籌員了解工作流程和困難，又在員工餐廳與分別負責統籌航班交接、運送貨物、維修飛機等的員工交流。