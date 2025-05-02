勞動節前夕訪停機坪交流 李家超：打工仔女是重要基礎

昨日是五一勞動節，特首李家超趁前夕到機場探訪地勤和工程人員，了解貨運流程並和他們交談。除取消強積金對沖外，最低工資亦由昨日起提高至時薪42.1元，李家超期望全港僱主以更完善的制度和關懷改善職場環境，保障僱員安全和權益。
李家超勞動節前夕在勞工及福利局長孫玉菡、運輸及物流局長陳美寶和多名工聯會立法會議員陪同下，到機場探望前線勞工，為他們打氣和送上勞動節祝福，包括向飛機裝卸代理員和航機交接統籌員了解工作流程和困難，又在員工餐廳與分別負責統籌航班交接、運送貨物、維修飛機等的員工交流。
李家超讚揚機場員工敬業樂業，很高興聽到員工認為雖然工作辛苦和充滿挑戰，但認同箇中意義和價值，認為他們的工作對維持香港機場的正常運作和競爭力很重要，「打工仔女係香港嘅重要基礎、基石力量。」他強調，正是機場不同工種人員的不懈努力，鞏固香港國際航空樞紐地位，讓香港連年被評為全球最繁忙貨運機場。
對於兩項新勞工措施，李家超指取消強積金對沖可惠及全港300多萬勞工，改善退休保障，又稱法定最低工資已上調5.3%至每小時42.1元，期望全港僱主以更完善的制度和關懷改善職場環境，保障僱員安全和權益。
李：站穩腳步應對關稅戰
另外，李家超又稱美國濫施關稅擾亂全球供應鏈，強調本港會站穩腳步應對，包括維持零關稅政策不變、全面把握國家發展機遇和開拓新興市場，以及加大發展科技創新、吸引高端人才等，強調有危也有機。