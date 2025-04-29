勞動節及佛誕醫管局14普通科門診提供服務　急症室退款安排續推行 (附名單)

未來一星期除周日還有兩日公眾假期，分別是周四的勞工節和下周一的佛誕。醫管局14間普通科門診診所將在勞動節和佛誕當日，提供公眾假期普通科門診服務，服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。當局稱，求診者可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。