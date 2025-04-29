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2025-04-29 16:20:04

勞動節及佛誕醫管局14普通科門診提供服務　急症室退款安排續推行 (附名單)

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醫管局14間普通科門診將在勞動節和佛誕提供服務。(資料圖片／蘇文傑攝)

醫管局14間普通科門診將在勞動節和佛誕提供服務。(資料圖片／蘇文傑攝)

未來一星期除周日還有兩日公眾假期，分別是周四的勞工節和下周一的佛誕。醫管局14間普通科門診診所將在勞動節和佛誕當日，提供公眾假期普通科門診服務，服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。當局稱，求診者可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

急症室特別退款安排將繼續推行。(資料圖片／鍾式明攝) 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所會在勞動節及佛誕提供服務。(資料圖片) 大埔賽馬會普通科門診診所會在勞動節及佛誕提供服務。(資料圖片／蘇文傑攝) 筲箕灣賽馬會普通科門診診所會在勞動節及佛誕提供服務。(資料圖片／羅庸軒攝) 觀塘社區健康中心會在勞動節及佛誕提供服務。(資料圖片)

急症室退款者約一個月內會收到退款

為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦繼續推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如未接受醫生診症並欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費，而HA Go會員亦可透過程式HA Go提交申請。有關申請須在登記後24小時內提出，合資格者將在約1個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

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另外，醫管局發言人呼籲非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室壓力。醫務衞生局已整合全港18區在勞動節及佛誕假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料，相關醫院及診所的資料包括地址、電話及應診時段等，已上載至網上平台供市民參考。

▼勞動節及佛誕假期開放的普通科門診▼

港島區

  • 香港仔賽馬會普通科門診診所
  • 筲箕灣賽馬會普通科門診診所
  • 貝夫人普通科門診診所

九龍區

  • 觀塘社區健康中心
  • 聖母醫院家庭醫學診所
  • 柏立基普通科門診診所
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所

新界區

  • 戴麟趾夫人普通科門診診所
  • 瀝源普通科門診診所
  • 北區社區健康中心
  • 大埔賽馬會普通科門診診所
  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所
  • 屯門診所
  • 元朗賽馬會健康院
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