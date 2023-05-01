勞動節｜兩團體請願批最低工資水平低　今沒有爭勞工權益遊行

今日(1日)是五一勞動節，社會今年雖已從疫情復常過來，但以往各團體舉辦的「五一遊行」的畫面已不復再。社民連和香港婦女勞工協會今日先後到政府總部外，就勞工權益向港府請願。 最低工資即日起增至40元 法定最低工資即日起由每小時37.5元增至40元。社民連早上派出5人到政總外請願並提出7項訴求，包括最低工資改為「一年一檢」、停止引入外勞和設立標準工時等。主席陳寶瑩形容，最低工資僅2.5元的升幅荒謬，亦批評輸入廉價外勞將扼殺本地勞工福利的機會。成員黃浩銘讀出聲明指，引入外勞只會令本地失業問題惡化。 社民連勞工節到政府總部請願

警提醒勿作危害國安行為 社民連請願期間，附近有逾20名警員在場戒備，開始前更有警員提醒陳寶瑩一行人不要作出危害國家安全的行為，以及《禁蒙面法》仍然生效。陳寶瑩之後表示，全球多地今日都有遊行慶祝勞動節，對於本港警方以「子虛烏有」的原因勸退遊行感失望，又稱遊行不只是為了發聲，還可令更多人走出來，彰顯勞動者的團結力量。 另外，婦女勞工協會今年3月曾申辦遊行，若成功舉辦將是解除防疫限制後首個爭取權益的遊行，惜最終在舉行前一晚宣布取消。女工會總幹事胡美蓮被問到今日未能遊行會否感可惜時，表示理解現時限制增加、選擇減少，重申會一直嘗試不同的發聲方式。 今兩遊行獲發不反對通知書 勞聯和前職工盟主席黃迺元、幹事杜振豪，原本分別以團體和個人名義申辦五一遊行，惟最終均撤回申請。據警方網站，今日有兩場公眾遊行獲警方發出不反對通知書，包括聖安德肋堂和香港戒賭中心的步行籌款，兩者均於勞工權益無關。 女工會勞工節到政府總部請願