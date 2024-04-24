勞工界聯合「五一宣言」　爭取最低工資提升至55元

勞工界9個工會聯合發布「五一宣言」，提出10項建議，包括將最低工資提升至時薪55元、反對擴大輸入外勞、加強職業安全等。

勞工界在記者會上指，「就業是最基本的民生，社會穩定發展的基礎」，促請推動措施維護勞動尊嚴。工聯會理事長黃國指，希望最低工資發揮「兜底作用」，追及生活工資水平。所以，將最低工資提升至55元是勞工界努力的方向，同時希望商界和政府一併努力，令僱員過更好的生活。

近日頻繁發生工業意外，包括在沙田源禾遊樂場造成2名工人死亡的沙井工業意外。勞聯主席林振昇促請加強職業安全，希望勞工處盡快推出經修訂的密閉空間工作守則，並鼓勵承辦商多採用科技改善職業安全情況。