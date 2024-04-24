勞工界聯合「五一宣言」　爭取最低工資提升至55元

勞工界9個工會聯合發布「五一宣言」，提出10項建議，包括將最低工資提升至時薪55元、反對擴大輸入外勞、加強職業安全等。
勞工界在記者會上指，「就業是最基本的民生，社會穩定發展的基礎」，促請推動措施維護勞動尊嚴。工聯會理事長黃國指，希望最低工資發揮「兜底作用」，追及生活工資水平。所以，將最低工資提升至55元是勞工界努力的方向，同時希望商界和政府一併努力，令僱員過更好的生活。
近日頻繁發生工業意外，包括在沙田源禾遊樂場造成2名工人死亡的沙井工業意外。勞聯主席林振昇促請加強職業安全，希望勞工處盡快推出經修訂的密閉空間工作守則，並鼓勵承辦商多採用科技改善職業安全情況。
另外，「五一宣言」提及應完善勞工保障，針對平台外賣員、零散工、線上隱形工作等新模式。港九工團聯合總會主席李國強解釋線上隱形工作，例如在公眾假期放假時，接獲老闆發訊息要求辦公，認為最好立法保障有關事宜。
勞工界建議制定長遠的公務員政策，以挽留公務員人才及吸引更多有志之士投身行列。政府人員協會主席張凱榮提到，很多地方已試行4天工作周，但本港仍在爭取全體公務員享有5天工作周，他亦建議將公務員醫療福利延至大灣區。
五一宣言十大建議
- 配合「八大中心」定位發展制定整體人力資源規劃，檢討大專院校教育，加強職業教育與培訓，創造更多優質就業機會，促進充分就業
- 反對擴大輸入外勞，密切監察人才計劃，確保本地僱員優先就業
- 加強職業安全，嚴格監管制度措施，加強巡查，加大宣傳教育，政府帶頭由工務工程職業安全做起，加強巡查，遏止嚴重工業意外頻繁發生
- 完善勞工保障，針對平台外賣員、零散工、線上隱形工作等新就業和新工作模式，建立和加強新就業形態保障
- 制定長遠的公務員政策，以挽留公務員隊伍人才及吸引更多有志之士投身公務員行列。政府履行聘任服務條件的承諾：提供予公務員及合資格人士良好的醫療及牙科福利，給予全體公務員享有5天工作周。政府部門的開支不一刀切削减1%，以確保提供予市民的服務質素不受影響
- 完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，增加托兒服務和院舍安老服務、加強婦女就業支援和稅務優惠，研究彈性工時的法定權益，釋放婦女勞動力，促進銀髮就業
- 完善退休保障，優化強積金制度，2025年如期落實 「積金易」平台，確保「取消強積金對沖」穩妥生效。為低薪僱員代供強積金，落實強積金 「全自由行」，及早推出保證基本回報的強積金計劃，優化新制公務員公積金管理制度
- 政府帶頭檢討外判制度，將有實際需要的崗位改為長期聘用。盡快補充公務員編制空缺，考慮將長期合約招聘的崗位，轉為公務員編制
- 研究制定所得分配政策，促進薪酬收入合理增長，分享經濟發展成果。最低工資實行1年1檢，採納生活工資標準，充分發揮政策「兜底」作用，切實解決在職貧窮問題，確保能夠過上有尊嚴的生活
- 加速興建房屋，縮短公屋輪候時間，增加綠置居及居屋供應，實現3年上樓目標，取締劣質劏房