勞工處副處長：預簽棚紙天理不容 倘判罰太輕將與律政司跟進

立法會一個委員會討論職安健情況及對申訴專員公署調查報告的跟進。勞工處副處長馮浩賢表示，總體職安健及建造業工業意外有下降趨勢，其中致命意外在去年有14宗，少於前年的20宗。但他強調一單意外都嫌多，需要與業界共同努力，逐步改善相關文化。

本身是註冊中醫的議員陳永光表示，早前威院重建地盤懷疑有工人因中暑不治，關注工作暑熱警告的防暑指引，未有透過立法方式實施，當局有何措施鼓勵業界遵從要求。馮浩賢表示，相信大家都會同意中暑是可以預防，期望在工作暑熱警告及新的防暑產品推出下，外界會將預防中暑植根於腦海。