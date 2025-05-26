勞工處副處長：預簽棚紙天理不容 倘判罰太輕將與律政司跟進

立法會一個委員會討論職安健情況及對申訴專員公署調查報告的跟進。勞工處副處長馮浩賢表示，總體職安健及建造業工業意外有下降趨勢，其中致命意外在去年有14宗，少於前年的20宗。但他強調一單意外都嫌多，需要與業界共同努力，逐步改善相關文化。
本身是註冊中醫的議員陳永光表示，早前威院重建地盤懷疑有工人因中暑不治，關注工作暑熱警告的防暑指引，未有透過立法方式實施，當局有何措施鼓勵業界遵從要求。馮浩賢表示，相信大家都會同意中暑是可以預防，期望在工作暑熱警告及新的防暑產品推出下，外界會將預防中暑植根於腦海。
冀外界將預防中暑植根於腦海
馮浩賢又提到有派員巡查工地，特別是暑假期間，確保僱主有做適當的防暑措施，以去年為例，巡查超過23000次，發出1000次警告，一般僱主都會立即跟進。陳永光補充說中暑不單在暑假時會發生，例如工作環境通風是否足夠，期望當局多些跟進。
實政圓桌田北辰關注申訴專員公署發現，有合資格人士在未完成棚架前已預先簽署「棚紙」，他批評有關操作是草菅人命。馮浩賢對這個情況表示非常痛心，形容是天理不容，又指當局近年已大幅增加相應罰則，如經過審訊，判罰太輕，會與律政司討論跟進。
另外，多名議員認為勞工處應該善用創新科技監管工地的職安健，例如以無人機巡查。馮浩賢說同意要努力應用科技，除了無人機，亦會引入4S安全智慧工地系統等措施。
原文刊登於 香港電台