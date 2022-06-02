勞工處推出職前培訓及就業服務 料6000名中學畢業生受惠

​勞工處將於六月至八月，為有意投入職場的中學畢業生推出「就業創前路」，為一眾莘莘學子提供一系列多元化的職前培訓及就業服務，協助他們掌握最新的就業資訊、計劃事業路向及提升就業競爭力，預計約有6 000名中學畢業生受惠。

勞工處表示，處方已搜羅多種適合中學畢業生申請的職位空缺，畢業生可在「就業創前路」專題網頁瀏覽，並按個人志向申請相關職位。勞工處亦會舉辦不同類型的招聘會，其中「展翅青見計劃」招聘會以15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人為對象，部分職位更設有度身訂造的職前培訓課程，學員完成課程後，可開始為期6至12個月的有薪在職培訓；勞工處各區就業中心及行業性招聘中心招聘日，求職人士可即場與不同行業的僱主進行面試，減省求職時間；另外亦有網上招聘會及大型招聘會：提供類型廣泛的職位空缺，當中不少適合中學畢業生申請。

而為協助畢業生提升求職面試技巧及認識正確的工作價值觀，勞工處兩所位於旺角和葵芳的青年就業資源中心，亦會舉辦網上互動劇場及一系列實用培訓課程。歡迎畢業生到訪，接受職業潛能評估及體驗就業諮詢服務，讓他們可及早規劃職業生涯。

「就業創前路」的最新資訊已上載其專題網頁，各項活動的資料亦可參考附表。如欲查詢詳情，可致電勞工處24小時熱線2717 1771（此熱線由「1823」接聽）。



