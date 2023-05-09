勞工處推防中暑指引 黃紅黑三級警告 紅色警告紮鐵工須停工

夏日熱焫焫，在酷熱環境下工作隨時會中暑如「搵命搏」！勞工處於下周一起推行新的《預防工作時中暑指引》，按暑熱指數發出「工作暑熱警告」，相關警告分為「黃、紅、黑」三級，僱主須就不同警告級別，安排工人休息時間或暫停工作。由於指引非強制性，有建造業工會擔心，僱主未必會跟從，並希望政府每年檢討指引；建造商會則認為，以工種分類停工或休息執行上有困難，建議統一要求地盤在指定暑熱指數下停工。
勞工處新公布的《預防工作時中暑指引》將於下周一(15日)開始推行，天文台亦會於同日起，在公布「香港暑熱指數」時，同時公布「工作暑熱警告」，每次發出後至少維持1小時，之後每小時更新；而「暑熱指數」是綜合反映了溫度、濕度、風速及太陽照射等影響，而非單純基於氣溫。
「工作暑熱警告」適用於炎熱或高溫下的工種，除了戶外，亦包括沒冷氣的室內工作。警告分為黃、紅、黑三級，當暑熱指數達30以上而不超過32，屬黃色工作暑熱警告，戶外工作的紮鐵工人等極重勞動工作，要每工作15分鐘，休息45分鐘，搬運工人等重勞動工作，要每工作30分鐘，休息30分鐘。當指數達32或34以下，就會發出紅色警告，紮鐵工人等極重勞動工作要暫停工作，指數達34或以上屬黑色警告，搬運工人等重勞動工作、紮鐵工人等極重勞動工作要暫停工作，其他勞動工作按警告級別，增加休息時間。根據指引，如僱員在發熱裝置附近工作，欠缺抽熱氣設施，應增加員工休息時間；如為員工提出遮蔭設施及散熱設備，則可減少休息時間。
勞工處︰指引非強制 有意外可協助檢控
參考過往8年天氣數據，未有日子達「黑色」警告標準，至於紅色警告，每2年才有一次，黃色警告平均每年會有52次。勞工處副處長馮浩賢指，根據以往情況，達到紅色及黑色警告級別的情況較少，黃色警告時段主要是烈日當空的時候，建議僱主與僱員協商，避免安排工人在炎熱時間進行高危工作。雖然指引沒強制僱主跟從且沒有法律效力，馮浩賢指，新指引向業界提供重要參考，如果有員工因為中暑發生意外或有爭議，執法部門亦會參考指引作出檢控，勞工處會在2年後檢討指引。
過去5年中暑工傷個案，每年有十多、二十宗，不過去年只有2宗檢控。此外，過去2年職業安全巡查隊平均到工地巡查2.6萬次，去年共發出100封警告信，較2021年的14封大增，馮指今年亦會加強巡查，望能防患於未然。他指處方會加強宣傳，已設立專題網頁及24小時人工智能專線，並會向高危行業的工會加強宣傳。
工會憂僱主未必跟從指引
香港建造業總工會理事長黃平擔心，中暑指引無法律效力，僱主未必願意安排停工或休息，要求政府在這層面要多些監管、督導，商界亦要執行，工友亦積極配合。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文就質疑，單靠勞資雙方自行協調難有成效，勞工處巡查力度亦有限，認為應直接針對違反中暑工作指引立法。她又說即使立法強制僱主跟從，條文都要改得更簡單 ，例如戶外工種不再分勞動量，一到酷熱天氣就休息或者停工。
香港建造商會則表示，歡迎政府設立工作暑熱警告，不過會長林健榮表示，地盤工程工序一環扣一環，個別工種停工，會影響整體進度亦會製造混亂，「地盤裡面最少有幾百個工人，如何分辨哪些工人分批休息15、20分鐘，還是45分鐘，實施過程中我們遇見會有一定困難」，建議統一要求地盤在指定暑熱指數下停工，「停了下來有法律效力，承建商可按照情況向業主申請延長工期。」