勞工處推防中暑指引 黃紅黑三級警告 紅色警告紮鐵工須停工

夏日熱焫焫，在酷熱環境下工作隨時會中暑如「搵命搏」！勞工處於下周一起推行新的《預防工作時中暑指引》，按暑熱指數發出「工作暑熱警告」，相關警告分為「黃、紅、黑」三級，僱主須就不同警告級別，安排工人休息時間或暫停工作。由於指引非強制性，有建造業工會擔心，僱主未必會跟從，並希望政府每年檢討指引；建造商會則認為，以工種分類停工或休息執行上有困難，建議統一要求地盤在指定暑熱指數下停工。

勞工處新公布的《預防工作時中暑指引》將於下周一(15日)開始推行，天文台亦會於同日起，在公布「香港暑熱指數」時，同時公布「工作暑熱警告」，每次發出後至少維持1小時，之後每小時更新；而「暑熱指數」是綜合反映了溫度、濕度、風速及太陽照射等影響，而非單純基於氣溫。

「工作暑熱警告」適用於炎熱或高溫下的工種，除了戶外，亦包括沒冷氣的室內工作。警告分為黃、紅、黑三級，當暑熱指數達30以上而不超過32，屬黃色工作暑熱警告，戶外工作的紮鐵工人等極重勞動工作，要每工作15分鐘，休息45分鐘，搬運工人等重勞動工作，要每工作30分鐘，休息30分鐘。當指數達32或34以下，就會發出紅色警告，紮鐵工人等極重勞動工作要暫停工作，指數達34或以上屬黑色警告，搬運工人等重勞動工作、紮鐵工人等極重勞動工作要暫停工作，其他勞動工作按警告級別，增加休息時間。根據指引，如僱員在發熱裝置附近工作，欠缺抽熱氣設施，應增加員工休息時間；如為員工提出遮蔭設施及散熱設備，則可減少休息時間。

