勞工處擬降「418」連續性合約要求 周小松稱工時門檻越低保障越多勞工

消息指，勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，初步建議改以4周為計算工時基礎，僱員期內工作滿72、68、64或60小時等4個工作時數方案，便可獲取法定福利，並諮詢勞資雙方意見。立法會議員、港九勞工社團聯會秘書長周小松今早（8日）於電台節目表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞。

周小松表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞，他認為有助防止僱主透過編排上、下班安排，刻意逃避為僱員提供福利。他又以勞方角度出發，認為工時門檻越低，自然能保障越多勞工，因此稱總工時為60小時的方案能夠保障較多僱員；同時，他指有關方案，佔香港整體薪酬支出不足1%，故認為對僱主不會造成太大負擔。不過，他相信勞顧會將進行進一步討論，商討出勞資雙方均能接受的時數。