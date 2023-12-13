勞工處特遣小組10日巡查100多個地盤　提出約120項檢控

工業意外頻生，勞工處成立的特遣小組在上月29日至本月8日巡查了全港100多個建築地盤，其間發出150多張敦促改善通知書或暫時停工通知書，包括暫停兩個地盤內涉及起重機的吊運工作；並提出約120項檢控，主要涉及高處工作、吊運作業、個人防護裝備及電力工作。

勞工及福利局局長孫玉菡及勞工處副處長馮浩賢今日到建築地盤實地視察，孫玉菡表示政府會做好巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的工作。另外又呼籲承建商、僱主和工人注意工作安全，以確保工地安全。孫玉菡呼籲建築工程的承建商及僱主必須做足安全措施，加強工地的安全管理系統；地盤的項目經理、管理人員及管工須充分展現管理層對職安健的承擔，牽頭對地盤進行定期的巡查，確保工作安全得到充分的關注及已制訂的安全措施落實到位；工人亦須提高安全意識，緊記平安卡課程的安全知識，時刻保持警惕，在工作時保障自身安全，愛惜生命及家人。