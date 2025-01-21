勞工處重點巡查涉大型棚架等地盤 已提5項檢控

勞工處因應近日接連發生涉及新工程建築地盤的嚴重工業意外，昨日起重點巡查涉及大型棚架、幕牆安裝及吊運工序等的建築地盤，

勞工處處長到中區一個建築地盤實地視察

勞工處處長陳穎韶及副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日到中區一個建築地盤實地視察執法行動，並於行動後向立法會人力事務委員會主席林振昇及副主席顏汶羽講解執法情況。

發四張暫時停工通知書

勞工處指，今次執法行動共發出四張「暫時停工通知書」、三張「敦促改善通知書」，以及提出五項檢控，主要涉及不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。