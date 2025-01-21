勞工處重點巡查涉大型棚架等地盤 已提5項檢控

勞工處因應近日接連發生涉及新工程建築地盤的嚴重工業意外，昨日起重點巡查涉及大型棚架、幕牆安裝及吊運工序等的建築地盤，
勞工處處長到中區一個建築地盤實地視察
勞工處處長陳穎韶及副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日到中區一個建築地盤實地視察執法行動，並於行動後向立法會人力事務委員會主席林振昇及副主席顏汶羽講解執法情況。
發四張暫時停工通知書
勞工處指，今次執法行動共發出四張「暫時停工通知書」、三張「敦促改善通知書」，以及提出五項檢控，主要涉及不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。
承建商及僱主必須提供安全作業裝置及
勞工處提醒承建商及僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，保障建造業工人的工作安全。工人亦須與承建商及僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全；並重申保障建築工人的職安健，是該處其中一項重點工作。勞工處未來會繼續進行針對高危作業的特別執法行動，若發現有違反職安健法例的情況，定會依法處理。
根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。若違反有關規定而情節嚴重者，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年。