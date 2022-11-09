熱門搜尋:
C觀點 免費核酸檢測 正義迴廊 季前賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-11-09 13:20:09

勞福局將認真處理檢討最低工資機制 孫玉菡：或考慮引入方程式計算

分享：
15-01_3.jpg

勞福局將認真處理檢討最低工資機制 孫玉菡：或考慮引入方程式計算。(資料圖片)

勞工及福利局長孫玉菡今日（9日）在立法會回應議員質詢時表示，行政長官李家超在《施政報告》提及，會邀請最低工資委員會，就最低工資檢討機制，包括檢討周期和提高效率的方法，提出建議，是莊嚴的說法，當局必定會認真處理，委員會訂好時間表後會盡快公布，希望下次檢討水平時，會有更適合時代需要的調整方法。被問到會否考慮引入方程式計算機制，孫玉菡表示委員會會考慮，也會構思簡明快捷的調整方法，強調任何機制改動都需要各方參與，求同存異。

工聯會郭偉强批評孫玉菡未有回應是否推出「一年一檢」，亦未有交代檢討時間表，質疑政府「零主張」，準備將檢討工作「高高舉起、輕輕放下」。自由黨李鎮強認為，最低工資令企業整體工資成本上升，加重市民生活成本，當局應更具針對性紓緩在職貧窮問題。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受