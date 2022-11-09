勞福局將認真處理檢討最低工資機制 孫玉菡：或考慮引入方程式計算

勞工及福利局長孫玉菡今日（9日）在立法會回應議員質詢時表示，行政長官李家超在《施政報告》提及，會邀請最低工資委員會，就最低工資檢討機制，包括檢討周期和提高效率的方法，提出建議，是莊嚴的說法，當局必定會認真處理，委員會訂好時間表後會盡快公布，希望下次檢討水平時，會有更適合時代需要的調整方法。被問到會否考慮引入方程式計算機制，孫玉菡表示委員會會考慮，也會構思簡明快捷的調整方法，強調任何機制改動都需要各方參與，求同存異。



工聯會郭偉强批評孫玉菡未有回應是否推出「一年一檢」，亦未有交代檢討時間表，質疑政府「零主張」，準備將檢討工作「高高舉起、輕輕放下」。自由黨李鎮強認為，最低工資令企業整體工資成本上升，加重市民生活成本，當局應更具針對性紓緩在職貧窮問題。