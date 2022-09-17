勞福局長指趕工非意外藉口　承判商有責任提供安全環境

勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）出席電台的節目訪問，當中提到近年工業意外的增加，地盤趕工是其中的原因。孫表示，趕工非工業意外的藉口，並指承判商有責任為工人提供安全的工作環境。另外就安達臣道地盤意外後，對全港有天秤的地盤作出的巡查，暫時未見有違規情況。

孫玉菡今日出席港台的節目時表示，勞工處就安達臣道地盤的天秤倒塌，對有關的意外調查有把握。孫指本港對天秤的安裝及驗收等都有法定程序，而且過程有人簽署確認。他表示目前仍需要時間進行調查，並在完成後對外公布。

孫表示目前政府就事故作雙線的調查，其一是勞工處在調查意外的成因，而另一方向是警方調查事故有否涉及人為疏忽及刑事成份。孫表示，調查的大方向是天秤底座的問題，而當局亦已尋找獨立專家協助。孫重申已向有關的承建商，當中包括安達臣道及其他9個地盤，並發出暫時停工通知書。

對於業界指，地盤趕工是近年工業意外增加的原因，孫認為趕工不是工業意外的藉口，他指承判商是有責任為工人提供安全的工作環境。而當局亦會繼續巡查全港所有天秤的地盤，但暫時未發現有違規情況。

MIRROR意外正索取法律意見

至於MIRROR紅館演唱會的事故調查，孫指勞工處負責的調查，包括舞蹈員是否自僱等問題，孫指明白外界關注，而處方已取得有關的合約，並向涉案公司及舞蹈員進行查問，正索取法律意見，之後會向公眾交代。

另外政府昨日（16日）發表職工會登記局公告，指根據《職工會條例》更新「職工會登記申請書」，申請人需要在表格聲明，不會進行或從事任何可能危害國家安全或不利於國家安全的行為，下星期一生效。孫玉菡表示在《香港國安法》下，政府有責任就社會組織及團體，監督、指導及宣傳。孫表示在檢視有關申請表後，可作更清晰的說明。

孫表示今次措施，包括要取得相關職工會發起人在過去半年的受僱紀錄，代理人要有發起人簽署等，他認為都是簡單的行政安排。而如果到下星期一（19日），仍未完成登記手續的職工會，都要填寫有關表格，如已經完成登記，就不涉及新申請。