勞顧會不滿港府輸入外勞「先公布後諮詢」　李家超：明白僱員代表立場

政府早前公布輸入外勞安排，勞顧會昨日(19日)有勞方委員，不滿政府事前並無諮詢勞顧會，會議中途集體離場。勞方代表林偉江今早(20日)在電台節目中表示，對政府以「先公布後諮詢」，將輸入外勞計劃直接向外公布，事前沒有與勞顧會會面及諮詢，感到不滿。而在會議上，政府代表亦只是將已公布訊息再重複一次，並無留有諮詢空間，認為是不尊重勞顧會。
批港府不設「煞停」機制
林偉江指，政府現時沒有為計劃訂下時限，亦不設「煞停」機制，其中放寬26個工種的輸入外勞限制，是削弱保障本地勞工的把關能力，質疑政府無提供數據支持相關行業出現勞工短缺。他擔心，僱主是否會如實招聘，並質疑外勞的工資未必能達工資中位數。同時勞僱會又促請局方要設有檢討機制，進行一年檢討一次，並作聆聽勞顧會意見，作全面諮詢。
李家超：審批會諮詢勞顧會
而行政長官李家超出席行政會議前，被問到輸入外勞問題。他表示，明白勞顧會僱員代表的立場，強調輸入勞工計劃在三大原則下推出，包括保障本地就業優先、確保工人的收入受到保障，加大本地培訓和培育本地勞工。而放寬26個工種的輸入外勞限制，僱主亦要證明在本地4星期招募不成功，而每項審批都會諮詢勞顧會，並且每半年把整個輸入勞工情況，通知勞顧會。
李家超又稱，過往幾年勞動人口少了20多萬，低技術工人少了10多萬，很多崗位請不到人。他確保香港有足夠勞動人口，服務不會下跌，令整體經濟有活力，對所有行業都很重要。