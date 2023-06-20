勞顧會不滿港府輸入外勞「先公布後諮詢」　李家超：明白僱員代表立場

政府早前公布輸入外勞安排，勞顧會昨日(19日)有勞方委員，不滿政府事前並無諮詢勞顧會，會議中途集體離場。勞方代表林偉江今早(20日)在電台節目中表示，對政府以「先公布後諮詢」，將輸入外勞計劃直接向外公布，事前沒有與勞顧會會面及諮詢，感到不滿。而在會議上，政府代表亦只是將已公布訊息再重複一次，並無留有諮詢空間，認為是不尊重勞顧會。

批港府不設「煞停」機制

林偉江指，政府現時沒有為計劃訂下時限，亦不設「煞停」機制，其中放寬26個工種的輸入外勞限制，是削弱保障本地勞工的把關能力，質疑政府無提供數據支持相關行業出現勞工短缺。他擔心，僱主是否會如實招聘，並質疑外勞的工資未必能達工資中位數。同時勞僱會又促請局方要設有檢討機制，進行一年檢討一次，並作聆聽勞顧會意見，作全面諮詢。