勞顧會就「418」連續合約規定達共識 放寛至「468」 以4周工時合計

勞顧會就放寬俗稱「418」的連續性合約的規定達成共識，放寬至「468」，即僱員4星期工時合計達68小時，就可享有僱員福利，例如法定假日薪酬及疾病津貼等。政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作。有勞顧會僱主代表指，新措施實施後，整體對僱主增加的開支估計約1.5億元。

現行規定，無論全職或兼職僱員，若受僱於同一僱主，工作4星期或以上，每星期工作滿18小時，即俗稱「418」，便視為以「連續性合約」受僱，可享有僱傭福利。勞顧會昨開會檢討後達共識將相關規定放寬為以4星期工時合計為一個計算單位，門檻定為68小時。政府發言人表示，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作。完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。