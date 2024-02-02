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2024-02-02 04:30:46
日報

勞顧會就「418」連續合約規定達共識 放寛至「468」 以4周工時合計

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連續性合約

勞顧會連續性合約規定達共識，料對合約僱員更大保障。

勞顧會就放寬俗稱「418」的連續性合約的規定達成共識，放寬至「468」，即僱員4星期工時合計達68小時，就可享有僱員福利，例如法定假日薪酬及疾病津貼等。政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作。有勞顧會僱主代表指，新措施實施後，整體對僱主增加的開支估計約1.5億元。

現行規定，無論全職或兼職僱員，若受僱於同一僱主，工作4星期或以上，每星期工作滿18小時，即俗稱「418」，便視為以「連續性合約」受僱，可享有僱傭福利。勞顧會昨開會檢討後達共識將相關規定放寬為以4星期工時合計為一個計算單位，門檻定為68小時。政府發言人表示，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作。完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。

料可吸引更多人投入勞動市場

勞顧會勞方代表、勞聯譚金蓮指，根據勞工處在會上提供的數字，現時全港有20萬至25萬名短期或短工時的僱員，「468」方案加大對兼職員工的保障，預計可令約1.1萬人受惠。她形容方案溫和，相信不會對僱主造成壓力，而兼職員工享有一定權益，可吸引更多人投入勞動市場。

工聯會權益委員會對此表示歡迎，認為新修訂堵塞了原有規定的漏洞，以4周作整體計算，避免出現總工時超過72小時，但每周工時不足18小時，導致未能獲福利的情況；同時，降低總工時要求也可以讓更多兼職、散工工友進入「連續性合約」的門檻，享受僱傭條例下的法定權益，在一定程度上吸引潛在勞動力投入就業市場。

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勞顧會僱主代表施榮懷指，新措施實施後，整體僱主開支估計增加約1.5億元，「1.5億攤起來，香港所有僱主、企業，影響不是很大，可能是個別行業，零售、飲食業，用散工、兼職較多的企業會影響大點。」

 

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