勵敬懲教所證書頒發典禮 20所員考獲116張證書

懲教署轄下勵敬懲教所今日(25日)舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚青少年，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。 報考多個考試 共考獲 182 張證書 勵敬懲教所過去一年共有42名所員報考DSE及GAPSK等各類學術及職業訓練考試，以及由基督教勵行會和職業訓練局舉辦的考試，範疇包括食物安全與衞生、餐飲服務及美容護理等。所員共考獲182張證書，當中66張為優良成績；而出席典禮的20名所員共考獲116張證書，其中41張為優良成績。

夏德建：設立教育基金 助 持續進修 通善壇理事長夏德建表示，通善壇十分支持懲教署的更生工作，並已設立「通善教育基金」，為在囚人士提供課程資助，以支援持續進修。他又勉勵在囚青少年持積極態度學習，為日後重投社會作好準備。

在分享環節中，一名在囚青少年感謝家人的勉勵，使努力學習，並於DSE取得滿意成績，其母親亦分享女兒改變的喜悅，對懲教人員的付出表達感激，讓她體會到更生工作的意義。