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2024-09-25 15:45:11

勵敬懲教所證書頒發典禮 20所員考獲116張證書

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懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示通善壇理事長夏德建（右二）在典禮上頒發證書予青少年在囚人士。(政府新聞處)

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示通善壇理事長夏德建（右二）在典禮上頒發證書予青少年在囚人士。(政府新聞處)

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懲教署轄下勵敬懲教所今日(25)舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚青少年，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。

報考多個考試 共考獲182張證書

勵敬懲教所過去一年共有42名所員報考DSE及GAPSK等各類學術及職業訓練考試，以及由基督教勵行會和職業訓練局舉辦的考試，範疇包括食物安全與衞生、餐飲服務及美容護理等。所員共考獲182張證書，當中66張為優良成績；而出席典禮的20名所員共考獲116張證書，其中41張為優良成績。

 

 

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示青少年在囚人士在典禮上表演中國鼓樂。(政府新聞處)

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示青少年在囚人士在典禮上表演中國鼓樂。(政府新聞處)

夏德建：設立教育基金 助持續進修

通善壇理事長夏德建表示，通善壇十分支持懲教署的更生工作，並已設立「通善教育基金」，為在囚人士提供課程資助，以支援持續進修。他又勉勵在囚青少年持積極態度學習，為日後重投社會作好準備。

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懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示青少年在囚人士表演中國傳統舞蹈。(政府新聞處)

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示青少年在囚人士表演中國傳統舞蹈。(政府新聞處)

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示一名青少年在囚人士感謝家人給予支持和鼓勵。(政府新聞處)

懲教署轄下勵敬懲教所今日（九月二十五日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及取得的成果。圖示一名青少年在囚人士感謝家人給予支持和鼓勵。(政府新聞處)

在分享環節中，一名在囚青少年感謝家人的勉勵，使努力學習，並於DSE取得滿意成績，其母親亦分享女兒改變的喜悅，對懲教人員的付出表達感激，讓她體會到更生工作的意義。

表演讓出席人士見證改變的決心

典禮上，在囚人士分別以中國鼓和西式樂器演奏多首樂曲，並表演中國傳統舞蹈，展示學習成果，並表達對家人和懲教人員的謝意；在囚人士同時透過表演，表達對追求新生活的期盼，讓出席人士見證她們改變的決心。

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