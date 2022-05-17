勿搵快錢｜警檢21公斤大麻糖果等53萬元毒品 荃灣破製毒工場拘2人最細14歲

再有青少年涉販毒案。警方周日(15日)於荃灣半山街截查一名14歲男童時，在其身上發現約8克懷疑可卡因。同日晚上11時，警方分別在荃灣橫龍街的工廈單位，再檢53萬元懷疑毒品，包括21公斤懷疑大麻糖果、24克大麻油，拘捕一名21歲男子，正追緝一名20歲男子，涉嫌負責製毒。

被捕的14歲男童涉販運危險藥物及製造危險藥物，而21歲姓林男子則涉販運危險藥物，正被扣查，不排除稍後檢控。警方昨傍晚交代案情，新界南衝鋒隊人員周日(15日)凌晨約1時在荃灣巡邏，於半山街附近截查一名形跡可疑14歲男童，在其身上檢獲21包共重8克懷疑可卡因。荃灣警區重案組經深入調查，相信被捕男童疑為區內製毒集團成員。

至周日晚約11時，警方再於橫龍街的工廈單位，檢獲約92克霹靂可卡因、約13克氯胺酮、一批懷疑毒品包裝工具及約1,504元現金，拘捕一名21歲男子。其後則搜查柴灣角街一工廈單位，疑為集團製毒工場，檢獲約522克氯胺酮、347箱共重約21公斤的大麻糖果、約24克大麻油、約10克冰毒、約3.6公斤搖頭丸粉末、小量懷疑搖頭丸。

荃灣警區署理行動主任王美愉指，留意到近期毒品案的被捕人年輕化，相信是犯罪集團利用年輕人想「搵快錢」心態，利誘他們販運毒品。警方呼籲年輕人不要鋌而走險，強調警方會以零容忍打擊販毒罪案。

警方早前公布首季整體罪案數字，期內青少年被捕人數減逾三成，但當中有11名12至15歲女童涉賣淫及4名13歲男童涉販毒。